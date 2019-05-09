Под чьим бдительным оком в Таллиннском порту процветала коррупция?

На это неделе перед судом предстали бывшие руководители предприятия Tallinna Sadam Аллан Кийль и Айн Кальюранд, которых обвиняют в получении взяток в крупных размерах и отмывании денег на протяжении десяти лет, пишет Postimees.
Согласно обвинению, Кийль и Кальюранд согласились на взятку от ряда предприятий в обмен на максимально выгодные договорные отношения этих предприятий с AS Tallinna Sadam. В течение десяти лет Кийль и Кальюранд, действуя вместе и по отдельности, согласились на взятки на общую сумму около четырех миллионов евро.
Все описанные инциденты происходили в Tallinna Sadam под надзором шести-восьми членов совета, которым с 2005 по 2014 руководил Нейнар Сели. Для расследования корруации в Таллиннском порту была создана комиссия в Рийгикогу, в котором неоднократно указывали, что совет не компетентен в расследованиях и они не могут мошеннические преступления, в том числе и взятки, обнаружить. Но совет все-таки должен заниматься надзорной деятельностью.
Кто входил в совет Tallinna Sadam в коррупционные годы?
2005 год
Председатель совета с 11 марта: Нейнар Сели (Партия реформ)
Члены: Ало Кельдер, Эрки Уусталу, Индрек Раудне («Отечество»), Юри Саар («Народный союз»), Рейн Куузмик, Койт Уус, Мярт Вооглайд (Партия реформ).
2006 год
Председатель совета: Нейнар Сели
Члены: Тоомас Витсут (Центристская партия), Вилья Сависаар (Центристская партия), Юри Саар, Мярт Вооглайд, Пеэп Аавиксоо (Партия реформ), Маргус Лейво («Народный союз»), Юрий Шеховцов (Центристская партия).
2007 год
Председатель совета: Нейнар Сели
Члены: Калев Лилло (Партия реформ), Маргус Лейво («Народный союз»), Юри Саар, Вилья Сависаар, Юри Шеховцов, Тоомас Витсут, Мярт Вооглайд.
2008 год
Председатель совета: Нейнар Сели
Члены: Калев Лилло, Эрик-Нийлес Кроссь, Рандел Лянтс (Социал-демократическая партия), Прийт Пайсте, Тынис Пальтс («Отечество»), Индрек Раудне, Мярт Вооглайд.
2009 год
Председатель совета: Нейнар Сели
Члены: Калев Лилло, Эрик-Нийлес Кроссь, Рандел Лянтс, Прийт Пайсте, Тынис Пальтс, Индрек Раудне, Ремо Хольсмер (Партия реформ).
2010 год
Председатель совета: Нейнар Сели
Члены: Калев Лилло, Вейко Тишлер («Отечество»), Прийт Пайсте, Ремо Хольсмер, Индрек Раудне, Тынис Пыльтс, Эрик-Нийлес Кроссь.
2011 год
Председатель совета: Нейнар Сели
Члены: Калев Лилло, Вейко Тишлер, Прийт Пайсте, Ремо Хольсмер, Индрек Раудне, Тийт Рийсало, Тынис Пальтс, Хиллар Тедер, Эрик-Нийлес Кроссь, Андрес Луме.
2012–2013 годы
Председатель совета: Нейнар Сели
Члены: Калев Лилло, Вейко Тишлер, Прийт Пайсте, Ремо Хольсмер, Тийт Рийсало, Хиллар Тедер, Андрес Луме.
2014 годы
Председатель совета: Нейнар Сели (до 15.06.2014), Ремо Хольсмер
Члены: Калев Лилло, Вейко Тишлер, Пилле Паринд, Прийт Пайсте, Ремо Хольсмер, Тийт Рийсало, Валлот Мангус, Хиллар Тедер, Андрес Луме, с 3.06 Рандель Лянтс.
2015 (до 3 октября)
Председатель совета: Ремо Хольсмер
Члены: Яанус Тамкиви (Партия реформ), Калев Лилло, Пилле Паринд, Прийт Пайсте, Валлот Мангус, Хиллар Тедер, Рандель Лянтс.