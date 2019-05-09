Под чьим бдительным оком в Таллиннском порту процветала коррупция?

Согласно обвинению, Кийль и Кальюранд согласились на взятку от ряда предприятий в обмен на максимально выгодные договорные отношения этих предприятий с AS Tallinna Sadam. В течение десяти лет Кийль и Кальюранд, действуя вместе и по отдельности, согласились на взятки на общую сумму около четырех миллионов евро.

Все описанные инциденты происходили в Tallinna Sadam под надзором шести-восьми членов совета, которым с 2005 по 2014 руководил Нейнар Сели. Для расследования корруации в Таллиннском порту была создана комиссия в Рийгикогу, в котором неоднократно указывали, что совет не компетентен в расследованиях и они не могут мошеннические преступления, в том числе и взятки, обнаружить. Но совет все-таки должен заниматься надзорной деятельностью.