Чт, 9.05.2019
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  • Можете лишиться всех сбережений: если вам пришло такое письмо, ни в коем случае не открывайте ссылку!

Можете лишиться всех сбережений: если вам пришло такое письмо, ни в коем случае не открывайте ссылку!

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SEB предупреждает.

ФОТО: Facebook

Сегодня после полудня SEB Eesti опубликовал предупреждение на своей страничке в Facebook: мошенники рассылают людям письма от имени SEB, с помощью которых пытаются выведать пароли пользователей.

По сообщению банка, мошенники отправляют письмо якобы от SEB, в котором просят открыть ссылку и войти в интернет-банк с помощью Smart-ID. «Это попытка выведать пароли. Нужно обратить внимание на то, что при открытии ссылки пользователя перенаправляют на сайт, где в адресной строке отображается не домен seb.ee, а что-то другое», - предупредили в банке.

Вчера об аналогичных письмах предупредил другой банк - LHV. Банк настоятельно просит не открывать подобные письма, как и содержащиеся в них ссылки, и тем более не вводить свои данные на сайте, упоминаемом в мошеннических электронных письмах.

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