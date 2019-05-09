Можете лишиться всех сбережений: если вам пришло такое письмо, ни в коем случае не открывайте ссылку!

По сообщению банка, мошенники отправляют письмо якобы от SEB, в котором просят открыть ссылку и войти в интернет-банк с помощью Smart-ID. «Это попытка выведать пароли. Нужно обратить внимание на то, что при открытии ссылки пользователя перенаправляют на сайт, где в адресной строке отображается не домен seb.ee, а что-то другое», - предупредили в банке.