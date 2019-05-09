Серия изнасилований в Финляндии: педофила отправили в тюрьму на четыре года

Суд первой инстанции огласил приговор 21-летнему уроженцу Афганистана, прибывшему в Финляндию в качестве просителя убежища. Он получил четыре года тюрьмы за сексуальную эксплуатацию и изнасилование ребенка при отягчающих обстоятельствах.

Речь идет о случае, получившем широкую огласку в конце прошлого года, когда восемь иностранцев на протяжение месяцев сексуально эксплуатировали несовершеннолетнюю девочку.