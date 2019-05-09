Чт, 9.05.2019
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Серия изнасилований в Финляндии: педофила отправили в тюрьму на четыре года

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Ребенок. Фото иллюстративное.

ФОТО: Scanpix / PantherMedia /

В масштабном деле о сексуальных преступлениях в Оулу вынесен первый приговор, сообщает Yle.

Суд первой инстанции огласил приговор 21-летнему уроженцу Афганистана, прибывшему в Финляндию в качестве просителя убежища. Он получил четыре года тюрьмы за сексуальную эксплуатацию и изнасилование ребенка при отягчающих обстоятельствах.

Речь идет о случае, получившем широкую огласку в конце прошлого года, когда восемь иностранцев на протяжение месяцев сексуально эксплуатировали несовершеннолетнюю девочку.

Дело второго обвиняемого также было передано в суд. Остальные шестеро подозреваемых находятся под стражей. Их дела будут рассмотрены до конца лета.

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