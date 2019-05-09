Не дайте себя обмануть: на что обращать внимание при покупке подержанного автомобиля

Покупка подержанных автомобилей - как игра в лотерею. Что пережила машина до того, как попасть в новые руки, знает лишь ее прежний владелец. А иногда не знает и он, потому что машину продавали уже несколько раз, пишет Tarbija.

Владелец сайта Autokontroll24 Тааниэль Ятса рекомендует в первую очередь обратить внимание на историю машины. «Где и как часто проходила техобслуживание, своевременно ли меняли жидкости и фильтры, попадала ли в крупные аварии», - перечисляет Ятса пункты, на которые нужно обратить внимание. «По своему опыту могу сказать, что чем длиннее история представительства, тем лучше».

По словам Ятса, люди часто покупают машины под влиянием эмоций, без предварительной проверки. Такое поведение часто влечет за собой траты на ремонт.

Очень важна страна происхождения машины. «Сейчас завозят машины из Италии и Франции, где, к сожалению, культура обслуживания автомобилей ниже среднего. Например, техобслуживание проводится намного позже, чем предусмотрено», - говорит Ятса. По его словам, из-за пробелов в истории аварий и обслуживания автомобиля из этих стран везут машины, которые уже технически не в порядке или будут ломаться гораздо быстрее, чем машины, привезенные из Германии, Бельгии или Швеции с корректной историей.

«Историю машин из Италии, Франции, а также из Голландии почти невозможно отследить, оттуда привозят больше машин, пробег которых скручен», - говорит Ятса. Пробег можно проверить на сайте техосмотра в конкретном государстве. «Естественно, нельзя обобщать, некоторые машины прошли обслуживание в соответствии с требованиями и в хорошем состоянии», - добавляет он.

В своей повседневной работе Ятса часто сталкивается со случаями, когда перед покупкой машины человек не проводит никакую проверку. «Например, в прошлом году я проверил Volkswagen Passat 2011 года выпуска, который в 2013 году ввезли из Франции. Одометр показал, что машина проехала 180 000 км, но при проверке в представительстве оказалось, что уже в 2013 году во Франции пробег составил +300 000 км, - приводит пример Ятса. - Очевидно, это была не настолько хорошая машина, и ее цена была ниже той, за которую ее продавали в Эстонии».

По словам Ятса, машина с большим пробегом не обязательно должна быть в плохом состоянии. Но цена в таком случае должна быть соответствующей, поскольку поломки, вероятно, будут происходить чаще, чем у машины, имеющей меньший пробег. «Кроме того, стоит посмотреть цены на автомобили в той стране, откуда они ввезены. Если там машины, пробег которых действительно составляет 200 000 км, стоят 7000 евро, а в Эстонии привезенную оттуда машину с таким же пробегом продают за 6000 евро, то, вероятно, продавец не честен, и пробег в Эстонии был скручен», - говорит он.

Ятса рекомендует проверить машину перед покупкой в каком-нибудь представительстве, в заслуживающем доверия месте или у специалиста, который знает, что, где и как проверять.