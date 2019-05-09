Операция "Щетина": Германия не знает, как начать войну с чеченской мафией

Эксперты отдела по борьбе с организованной преступностью Федерального ведомства немецкой криминальной полиции (BKA), а также представители Федеральной разведывательной службы (BND), таможни, Федерального ведомства по делам миграции и беженцев (BAMF) провели против чеченской мафии операцию под говорящим названием "Щетина".

Однако, как сообщает Deutsche Welle со ссылкой на интернет-издание Spiegel Online, эта операция проводилась не на улицах немецких городов, не в домах подозреваемых, не было громких арестов и обысков с изъятием автоматов, наркотиков и миллионов евро.

Спецслужбы Германии начали операцию с глобального анализа информации о преступной части чеченского сообщества в свой стране, чтобы знать с кем и как бороться.

Подготовленный следователями 44-страничный окончательный отчет, попавший в распоряжение издания, вызывает тревогу. Чеченские преступные группировки, отмечают эксперты, доминируют во многих областях криминальной деятельности, причем действуют с крайней жестокостью. "Они проявляют чрезмерно высокую готовность к эскалации и насилию и все чаще фигурируют в делах, связанных с убийствами", - отмечается в документе.

При этом, если ранее чеченские преступники часто выступали в качестве "поставщиков преступных услуг" для других групп, то сегодня они берут под собственный контроль различные прибыльные направления криминальной деятельности. Речь идет, в частности, о незаконном обороте наркотиков, кражах и вымогательствах, коллекторской деятельности.

Чеченские группировки также очевидно пытаются целенаправленно добывать конфиденциальную информацию из немецких правоохранительных органов, по примеру того, как действует итальянская мафия. Зафиксировано несколько случаев, когда охранные фирмы, контролируемые чеченскими кланами, получали заказы на охрану зданий полиции.

Это, в частности, касалось, помещений, в которых располагались силы полицейского спецназа. Существует опасность, что преступники "с близкого расстояния могут наблюдать за действиями полиции и получать информацию из ключевых полицейских подразделений", предупреждают авторы отчета.

Также в документе отмечается, что экспертам пока не удалось доказать поддержку чеченскими преступными группировками других исламистских организаций экстремистской направленности, действующих в Германии. Однако с учетом возникающих рисков, настоятельно рекомендуется наладить более плотный обмен информацией между соответствующими подразделениями полиции и специальными службами.

В отчете отмечается, что расследование преступной деятельности чеченских группировок сталкивается с серьезными трудностями. Прежде всего по причине тесной сплоченности внутри диаспоры, что, как указывают эксперты, значительно затрудняет вербовку информаторов или использование внедренных агентов. Основным для чеченцев является "лояльности к общине, которая значительно отделяет себя от основных ценностей плюралистических, либеральных форм общества".

Эксперты обращают внимание, что в криминальном мире на задний план уходят фундаментальные разногласия враждующих лагерей. Таким образом, например, противники и сторонники Рамзана Кадырова в случае необходимости могут твердо держаться друг за друга.

О том, сколько чеченцев находится в Германии и насколько велика среди них доля лиц, вызвавших внимание полиции, точно сказать нельзя. Поскольку чеченцы официально являются гражданами России, они именно так и регистрируются в миграционных органах. При этом, согласно результатам проведенного анализа, именно в Германии сосредоточена большая часть чеченской диаспоры в Европе.

В Германии проживает до 50 тысяч выходцев с Северного Кавказа, причем около 80 процентов из них - чеченцы.