Президент Зеленский стал ближе россиянам

Сегодня Зеленский посетил в Кривом Роге могилу своего деда - участника Великой Отечественной войны. И после этого журналисты, заинтересовавшиеся военным прошлым Семена Ивановича Зеленского, выяснили, где и как воевал дед будущего президента.

Как сообщает "Страна.ua" со ссылкой на данные базы украинского Минобороны "Память народа", Семен Зеленский родился в Кривом Роге в 1924 году. Во время Великой Отечественной войны он служил командиром минометного взвода, а потом командиром стрелковой роты 174 полка 57 гвардейской стрелковой дивизии. В 1944 году он получил два ордена Красной звезды. Напомним, что получить боевой орден Красной Звезды было возможно, лишь совершив личный военный подвиг на благо страны. Во время ВОВ это была самая желанная и почетная награда.

В начале 1944 года у села Александровка Семен Зеленский вместе с сослуживцами уничтожил до 15 немецких солдат и офицеров. Кроме того, в документах говорится, что Зеленский, увидев подбитого танкиста, приказал другому бойцу занять танк и оттуда вести огонь из пулемета по атакующей пехоте противника.

"Товарищ Зеленский Семен Иванович в боях с 23 января по 9 февраля 44 года своим минометным взводом подавил огонь минбатареи, двух станковых пулеметов и трех ручных пулеметов... 1 февраля за селом Александровка... уничтожил до 15 немецких солдат и офицеров.... Отбил 4 атаки и занял трофейный склад", - сказано в документе.

Войну Семен Зеленский закончил в звании гвардии лейтенанта.

Избранный президент Украины в своем Facebook после посещения могилы деда сегодня написал, что тот прошел всю войну и остался навсегда в его памяти героем, защитившим страну от нацистов.