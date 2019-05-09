Умер Сергей Доренко

В какой-то момент он потерял управление, и его мотоцикл Triumph завалился набок. Telegram-канала Mash сообщает, что журналист двигался со стороны Курского вокзала к Таганской площади, когда почувствовал себя плохо и упал. ДТП произошло на Николоямской улице.

"Доренко ехал на мотоцикле по центру города, у него стало плохо с сердцем. Он упал с мотоцикла. Прохожие вызвали скорую, но врачи спасти его не смогли", - сообщил ТАСС источник в медицинских службах.

По данным РЕН ТВ, Доренко скончался за рулем своего мотоцикла. Прибывшие на место ДТП врачи на протяжении часа и 20 минут пытались реанимировать журналиста.

Как сообщает телеканал "360", момент аварии с Сергеем Доренко попал на видео камер наблюдения - мотоцикл упал прямо во время движения и прокатился несколько метров по дороге.

По данным собеседника агентства, смерть 59-летнего журналиста наступила в результате естественных причин.

Радиостанция "Говорит Москва", которую возглавлял Доренко, официально подтвердила смерть своего руководителя.

Сергей Доренко родился в 1959 году в Керчи. Переехал в Москву и окончил РУДН в 1982 году. Работал обозревателем и ведущим на телеканалах ВГТРК, РТР и НТВ. С 2005 года он работал на радиостанциях "Эхо Москвы" и РСН. В 2014 году стал главным редактором радиостанции "Говорит Москва".

В 2018 году россияне назвали Сергея Доренко в числе самых авторитетных радиожурналистов страны. Судя по опросу, проведенному Комитетом гражданских инициатив, фондом "Медиастандарт" и исследовательской группой "Циркон", Доренко занял третье место, уступив лидерство только сотруднику канала "Россия 1" и "Вести ФМ" Владимиру Соловьеву и главреду "Эха Москвы" Алексею Венедиктову.

В Twitter Доренко, который он вел под ником Расcтрига, последняя запись сделана 9 мая, за несколько часов до его смерти.

Несмотря на то, что свою известность Доренко получил благодаря телевидению, он неоднократно утверждал, что не смотрит телевизор. До последних дней жизни Доренко вел авторскую программу на своем YouTube-канале Rasstriga.

Доренко умер за рулем любимого мотоцикла. Отец оказался прав

Как рассказывал сам Сергей Доренко, заболел он мотоциклами не в детстве, а уже после смерти отца, который говорил сыну: "Сережа, мотоцикл и вертолет - не наш транспорт". У отца кто-то из близких погиб, разбился на мотоцикле.

Первый свой мотоцикл Сергей купил только в 38 лет. Им стал Yamaha TTR 600R, который весил около 130 килограмм. Потом у него была Honda XR650R. Затем были разные машины: КТМ Supermoto, BMW F800GS, различные Kawasaki - кроссовый 250-й и 450-й, Ducati, Scrambler... Было много мотоциклов для тестдрайва. Но Доренко уверял, что его самый любимый - Triumph, Bonneville 1200.

"Во-первых, мне нравится, а во-вторых, эта машина может стоять в гараже 10 лет, и 15 и 20, и ничего страшного. Не стыдно сказать, что у тебя Bonneville 2017 года выпуска. У меня Bonneville. И через 10 лет, в 2027 я скажу, что у меня Bonneville 2017 года. Это хорошо, - говорил Доренко. - В свое время поэт Евгений Евтушенко сказал: "Я люблю всех женщин, которых я когда-то любил. Люблю до сих пор". Вот эта интересная фраза, которую я никак не могу сказать про женщин, фиг я их всех люблю, кого любил, но я могу сказать это про мотоциклы".