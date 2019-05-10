Андрус Ансип: не хочу испытывать терпение нашего народа – я не вернусь!

В начале беседы экс-премьер-министр Эстонии, а ныне высокопоставленный европолитик, извинился за свой русский язык: «Я не говорил на нем в течение последних пяти лет. Три года назад начал изучать французский и, думаю, что мне было бы даже легче дать это интервью на французском». Тем не менее, политик продолжил давать интервью на русском, сделав ряд заявлений.

Фрагмент беседы:

– Вы вышли на евровыборы со слоганом Ansip on tagasi – звучит для кого-то угрожающе, для кого-то многообещающе. А зачем вам возвращаться?

Андрус Ансип: – Думаю, что лично меня никто не ждет обратно.

Мое время как премьер-министра Эстонии уже прошло. Мне бы не хотелось больше испытывать терпение нашего народа. Нет! Во внутреннюю политику Эстонии в качестве премьер-министра или министра я больше не вернусь.

Однако люди мечтают о разумном правительстве и разумных решениях. Возьмем хотя бы финансы. В минувшем году рост экономики превысил 9% от ВВП, при этом дефицит бюджета составил полпроцента. Давно известно, что в хорошие времена надо копить резервы на всякий случай, но теперь в Эстонии растрачены даже те резервы, которые были собраны нами в течение последнего экономического бума. Это неразумно!

Андрус Ансип: евро цену не повысил! ФОТО: TAIRO LUTTER / PM/SCANPIX BALTICS

Не говоря уже о повышении акцизов на пиво сразу на 70%. В течение двух лет в казне не досчитались 357 млн евро. Логично, что люди недовольны, особенно в приграничных регионах Эстонии. Они ведь очень много потеряли из-за этих акцизов: в поселках было закрыто порядка 50 мелких магазинов. Отсюда и протестное голосование против социал-демократов, которые затеяли всю эту катавасию с акцизами. В итоге протестные голоса и отошли к EKRE.

– Ваше имя у многих ассоциируется с пятеркой самых успешных стран, в которую мы не вошли, и провалившимся обещанием «евро цену не поднимет».

Андрус Ансип: – Евро цену не повысил. Цены поднялись сами по себе. Европейский центробанк считает нормой в еврозоне повышение цен на 2% в год. При вступлении Эстонии в еврозону рост цен вообще составил 0,2%. Это вообще не сравнимо с той инфляцией, которую мы наблюдаем в Эстонии сегодня.

– Насколько EKREизация Эстонии отразится на имидже страны в Евросоюзе?

Андрус Ансип: – Конечно, это негативно скажется на нашем имидже. Мировые СМИ отметили в частности, что Эстония может стать примером того, как хороший имидж государства в одно мгновение будет отправлен в мусорную корзину.

При формировании правительства было заявлено, что нельзя игнорировать выбор 100 000 избирателей EKRE – голос недовольных должен быть услышан правительством. Полагаю, что с появлением этой коалиции недовольных стало намного больше, чем 100 тысяч.

Даже среди избирателей EKRE появились недовольные, потому что в правительстве все равно остались те политические силы, против которых они голосовали на выборах.

– Что же стало благодатной почвой для взошедшей звезды EKRE? Не та ли жесткая национальная политика внутри Эстонии (включая перенос Бронзового солдата), которую проводила в том числе и Партия реформ еще во времена вашего премьерства?

Андрус Ансип: – Я не думаю, что Партия реформ проводила жесткую национальную политику. Для нас все равны – и эстонцы, и русскоязычные жители. Социальные проблемы для всех остаются проблемами в равной степени, независимо от языка или национальности.

Не считаю перенос Бронзового солдата – образцом жесткой национальной политики. Ни правительство, ни Партия реформ не подогревали тогда напряжение вокруг переноса монумента. Мы все знаем, что потом случилось на Украине и в Крыму – почерк очень похож.

И если тогда еще кто-то думал, что эстонское правительство подогревало напряжение, и это даже можно было понять, то сегодня никто уже так не думает.

Подробности - в видео!

Студия: Ансип возвращается? Вице-президент Еврокомиссии ответил на вопросы Rus.Postimees в прямом эфире / Одежда ведущей: Luisa Spagnoli Estonia ФОТО: TAIRO LUTTER / PM/SCANPIX BALTICS

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Опасно ли для Европы укрепление праворадикальных партий? С чем связан их успех?

Кем создавалась благодатная почва для взошедшей "звезды" EKRE? Возможно, это результат той жесткой национальной политикой внутри Эстонии, которую в свое время проводила и Партия реформ?

Каким себе представляет будущее ЕС Андрус Ансип?

В скором времени видному реформисту придется покинуть должность вице-президента Еврокомиссии. Что оставит после себя Ансип?

Каковы его цели в новом созыве Европарламента?