Пт, 10.05.2019
Начатая в отношении Марти Куузика охота на ведьм – новый ориентир в эстонской политической борьбе. Март Хельме
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  • Студия Postimees: Ансип возвращается! Вице-президент Еврокомиссии ответит на вопросы в прямом эфире

Студия Postimees: Ансип возвращается! Вице-президент Еврокомиссии ответит на вопросы в прямом эфире
13:00

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Вице-президент Еврокомиссии Андрус Ансип.

ФОТО: SCANPIX

Rus.Postimees продолжает цикл интервью с кандидатами в евродепутаты. Сегодня гость студии – вице-президент Еврокомиссии, первый номер Партии реформ на выборах в Европарламент Андрус Ансип.

Смотрите интервью в 13.15!

  • Высокопоставленный европолитик, экс-премьер Эстонии вышел на выборы со слоганом Ansip on tagasi ("Ансип возвращается!"). Зачем же он возвращается?  
  • Приход к власти EKRE – это повод вернуться в Эстонию?
  • Насколько EKREизация Эстонии отразится на имидже страны в Евросоюзе?
  • Опасно ли для Европы укрепление праворадикальных партий? С чем связан их успех?
  • Кем создавалась благодатная почва для взошедшей "звезды" EKRE? Возможно, это результат той жесткой национальной политикой внутри Эстонии, которую в свое время проводила и Партия реформ? 
  • Каким себе представляет будущее ЕС Андрус Ансип? 
  • В скором времени видному реформисту придется покинуть должность вице-президента Еврокомиссии. Что оставит после себя Ансип?
  • Каковы его цели в новом созыве Европарламента?

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