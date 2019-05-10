Студия Postimees: Ансип возвращается! Вице-президент Еврокомиссии ответит на вопросы в прямом эфире
Rus.Postimees продолжает цикл интервью с кандидатами в евродепутаты. Сегодня гость студии – вице-президент Еврокомиссии, первый номер Партии реформ на выборах в Европарламент Андрус Ансип.
Смотрите интервью в 13.15!
- Высокопоставленный европолитик, экс-премьер Эстонии вышел на выборы со слоганом Ansip on tagasi ("Ансип возвращается!"). Зачем же он возвращается?
- Приход к власти EKRE – это повод вернуться в Эстонию?
- Насколько EKREизация Эстонии отразится на имидже страны в Евросоюзе?
- Опасно ли для Европы укрепление праворадикальных партий? С чем связан их успех?
- Кем создавалась благодатная почва для взошедшей "звезды" EKRE? Возможно, это результат той жесткой национальной политикой внутри Эстонии, которую в свое время проводила и Партия реформ?
- Каким себе представляет будущее ЕС Андрус Ансип?
- В скором времени видному реформисту придется покинуть должность вице-президента Еврокомиссии. Что оставит после себя Ансип?
- Каковы его цели в новом созыве Европарламента?