Правь, Британия: финалы еврокубков будут чисто английскими

"Арсенал" разобрался на выезде с испанской "Валенсией", причем испанцы были близки к тому, чтобы самим попытаться выйти в финал: два раза "Валенсия" вела в счете 1:0 и 2:1, но на последние полчаса игры хозяев не хватило: два гола Обамеянга, который в итоге оформил хет-трик, развеяли шансы "Валенсии" на попадание в финал, 2:4.

"Челси" же пришлось помучаться дома с немецким "Айнтрахтом". Первый поединок команд в Германии окончился ничьей 1:1. В Лондоне хозяева вышли вперед на 25-й минуте после гола Лофутс-Чика, но в самом начале второго тайма счет сравнял сербский нападающий "Айнтрахта" Лука Йович. Более в основное и дополнительное время зрители голов не увидели. А в серии пенальти немцы дважды не смогли пробить вратаря "Челси" Кепу, у англичан смазал свой удар Аспликуэта, однако последнее слово было за Эденом Азаром: лидер "синих" хладнокровно реализовал последний удар и вывел лондонцев в финал.