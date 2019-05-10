Пт, 10.05.2019
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"Барселона" устроит крупную чистку рядов

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Barcelona - Liverpool.

ФОТО: ALBERT GEA / REUTERS

«Барселона» летом 2019 года планирует расстаться с десятью футболистами.

По информации AS, клуб не собирается продлевать аренду Кевина-Принса Боатенга и Джейсона Мурильо, которые вернутся в «Сассуоло» и «Вильярреал» соответственно. Также «Барселона» не планирует подписывать новый контракт с защитником Томасом Вермаленом, который из-за травм редко играет.

«Барселона» рассчитывает продать вратаря Йаспера Силлесена, выходящего на поле только в матчах Кубка Испании. Также клуб планирует избавиться от полузащитника Филипе Коутинью. В число претендентов на продажу также вошли Иван Ракитич, Самюэль Умтити, Денис Суарес, Малком и Рафинья Алькантара.

9 мая сообщалось, что руководство «Барселоны» соберется, чтобы обсудить вопрос увольнения главного тренера Эрнесто Вальверде. Боссы клуба недовольны вылетом из Лиги чемпионов после разгромного поражения от «Ливерпуля».

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