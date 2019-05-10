Учитель школы домогался учеников и изготавливал детскую порнографию

Поскольку описанные в статье события происходили в небольшом эстонском поселке, а личность жертв было бы легко установить, Postimees не называет имени преступника и его жертв, а также не указывает место работы и место жительства учителя. Можно лишь отметить, что Ляэнеская окружная прокуратура занимается расследованием дел в Центральной Эстонии.

Менее чем за полгода данный учитель проработал в двух небольших сельских школах. В первой он начал трудовую деятельность в 2014 году, а во вторую пришел в этом учебном году. Ранее он много лет работал с профессиональных училищах и одной спецшколе.

По словам директора, упрекнуть преподавателя было не в чем. «Он был ответственным и требовательным. Хотел, чтобы все было в порядке», - рассказал директор учебного заведения, где много лет работал данный педагог.

По словам директоров других учебных заведений, они и в страшном сне не могли представить, чем все обернется.

«В небольших городках есть нехватка учителей труда», - сказал директор школы, который по рекомендации коллеги взял нового педагога на работу в этом учебном году. Хоть в этом и нельзя быть полностью уверенным, но, похоже, беда обошла учеников данного учебного заведения.

В один прекрасный день сожительница учителя прислала в школу электронное письмо, в котором сообщила, что со следующей недели он на работу не выйдет, а его трудовой договор можно прекратить. Причины в письме не назывались, поэтому директор предположил, что дело в плохом здоровье.

Зато о причинах ухода учителя с работы на протяжении какого-то времени были осведомлены сотрудники школы, находившийся примерно в 20 километрах от этого поселка.

Насильник запретил мальчику обращаться в полицию, но, к счастью, школьник его ослушался. При изучении отправленных учителем сообщений полиция сначала решила, что педагог домогался школьников, но позже их ожидало чудовищное открытие.

Выяснилось, что на протяжении последних трех лет сообщения подобного характера от учителя получали девять мальчиков — все примерно одного возраста. Учились они в одной школе. Кроме извращенных намеков, учитель угрожал в сообщениях близким мальчиков, а также послания содержали информацию о частной жизни школьников. Все говорило о том, что учитель был хорошо осведомлен, чем и когда занимаются его подопечные за пределами школы.

Полиции не составила особого труда выйти на преступника. В течение нескольких месяцев было установлено, что автором неприятных СМС был учитель труда.

В прокуратуре не комментируют, как учитель раздобыл номера телефонов детей.

Полиция провела в доме подозреваемого обыски. Были конфискованы ежедневники, два мобильных телефона и жесткие диски, при изучении которых, к сожалению, выяснилось, что мужчине удалось встретиться с одной из жертв. Учитель принудил мальчика вступить в половую связь. Все было записано на камеру и впоследствии было использовано следователям ив качестве улики. На компьютере учителя была обнаружена детская порнография.

О подробностях данного инцидента ничего не известно даже учителю школы, ученики которой стали жертвами учителя труда.

«В полиции сообщили, что начато уголовное производство, а о ходе следствия нам ничего не известно.Никто ничего не рассказывал, - сказал он. — В любом случае – это невероятная и пугающая история. Никогда не знаешь, что перед тобой за человек».

Учителя взяли под стражу в феврале, а 12 апреля в рамках согласительного производства его признали виновным. Он был приговорен к двух годам лишения свободы.