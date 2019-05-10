Иностранные туристы облюбовали Ида-Вирумаа

Как сообщает Департамент статистики, в марте на ночлег в гостиницах Ида-Вирумаа останавливались 19 065 туристов, что примерно на один процент меньше по сравнению с тем же месяцем прошлого года.
При этом число местных туристов сократилось почти на 3% и составило 11 153 человека, а количество туристов из-за рубежа выросло более чем на 7% почти до восьми тысяч человек, пишет rus.err.ee.
Свыше 80% от общего числа иностранных туристов в Ида-Вирумаа - россияне, количество которых достигло в марте 6400 человек - почти на 5% больше, чем в том же месяце годом ранее.
По Эстонии в целом ситуация отличается от той, которая наблюдается в Ида-Вирумаа. По сравнению с мартом прошлого года количество отечественных туристов выросло, а иностранных - сократилось.