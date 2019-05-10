Немецкие либералы придумали новый план для Донбасса

"Думаю, лидеры сепаратистов явно не захотят уходить со своих постов, - сказала она, комментируя предложения либералов. - У этих людей нет административного опыта, некоторые из них - в прошлом мелкие уголовники, а теперь они нашли для себя весьма комфортабельную нишу". Стюарт считает, что для них сохранение существующего статус-кво в любом случае лучше, чем какие-либо перемены или уход в неизвестное будущее.

Впрочем, добавила эксперт, решающая роль в этом вопросе принадлежит России. "Сепаратисты не могут обойтись без российской поддержки, - считает Стюарт. - Так что не им решать, оставаться на своих постах или нет, все зависит от интересов России". Со своей стороны она предлагает украинским властям подумать над таким вариантом прямых переговоров с лидерами сепаратистов, который бы не означал признания Киевом их легитимности.

Чего хочет Кремль: мира или гегемонии?

В том, что касается интересов России, мнения Ренаты Альт и Сюзан Стюарт также расходятся. Альт напоминает о словах Путина, говорившего перед президентскими выборами в Украине, что с Порошенко мир невозможен, и делает из этого вывод, что с другим президентом Кремль согласится договариваться. Альт исходит из того, что и Россия заинтересована в мирном разрешении конфликта.

"Не следует недооценивать финансовую обузу, для России этот конфликт представляет собой колоссальный финансовый вызов", - добавила Альт и напомнила о проблемах российского бюджета, повышении пенсионного возраста и связанных с этим протестах, об увеличении до 20 процентов НДС.

Иной точки зрения придерживается на этот счет Сюзан Стюарт. Она считает, что Россия готова на любые расходы. "Я не знаю, можно ли это назвать логикой, - пояснила она, - но России во что бы то ни стало надо доказать, что она занимает главенствующее положение в этом регионе, и не допустить повышения роли других действующих лиц на этой арене - ЕС или США".

Об этом по ее словам свидетельствуют и сигналы, которые посылает Москва в последнее время, в частности, российское эмбарго на поставки в Украину нефти и угля, нежелание Путина поздравлять с победой на президентских выборах Владимира Зеленского и указ хозяина Кремля об упрощенной выдаче российских паспортов жителям Донбасса. Все это, по словам Стюарт, свидетельствует о том, что Москва не заинтересована в реализации минских договоренностей и продолжает вести дело к новому "замороженному конфликту", чтобы сохранить рычаг воздействия на Киев.