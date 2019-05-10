Фото: обвиняемые в нападении на Индрека Таранда предстанут перед судом

«У каждого человека есть право выражать свое мнение, а площадка перед Рийгикогу на Тоомпеа - самое подходящее место, чтобы высказаться. Это право должно быть у каждого человека и при этом никто не должен бояться, что на него могут напасть за высказывание своих мыслей», - сказал Лехесметс.