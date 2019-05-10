В Батарейной тюрьме будет открыта выставка «Коммунизм – это тюрьма»

«Выставка исходит из многогранной и трагичной истории Батареи. Коммунистический режим СССР содержал там тысячи невинных репрессированных, короткое время здание использовалось и национал-социалистической Германией. Для жителей Эстонии Батарейная тюрьма приобрела характер символа коммунистических репрессий. Цель экспозиции – расширить взгляд на антигуманную суть коммунистических режимов и поспособствовать развитию прибрежной зоны Таллинна в качестве образовательно-культурного центра», - сказала член правления Эстонского института исторической памяти Сандра Вокк.

Оформленная на эстонском и английском языках выставка в Батареи рассказывает о коммунистической идеологии и ее преступлениях в Эстонии и мире. Среди прочего там можно увидеть редкие зарисовки из жизни ГУЛАга авторства репрессированного художника еврейского происхождения Соломона Гершова, судьбы репрессированных, прочувствовать тяготы быта заключенных в период оккупации и ознакомиться с историей тюрьмы начиная с ее основания в 19 веке.

«Выставка о прошлом, на самом деле, служит будущему и стремится за пределы Эстонии, потому как свобода и человеческое достоинство будут цениться, лишь если в мире глубоко осознают суть режимов и идеологий их отрицающих», - заключила Вокк.

Выставка станет первым этапом создания Международного музея памяти жертв коммунизма. В период подготовки музея выставка будет открыта в теплые месяцы.