Названы лучшие в мире аэропорты и авиакомпании

134 аэропорта оценивались по соблюдению графика вылетов, качеству обслуживания и наличию магазинов и ресторанов. Лучшим был признан аэропорт Хамад в Катаре. Второе место занял аэропорт Токио в Японии, Замкнул тройку лидеров аэропорт Афин в Греции, пишет lenta.ru.

В десятку рейтинга также попали аэропорт Афонсу Пена (Бразилия), Гданьский аэропорт имени Леха Валенсы (Польша), аэропорт Чанги (Сингапур), международный аэропорт Раджив Ганди (Индия), аэропорт Тенерифе Норте (Испания) и аэропорт Виракопус (Бразилия). Российский аэропорт Шереметьево стал шестым.