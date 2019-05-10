В США придумали секретную ракету-мясорубку

Эта засекреченная система является модификацией ракеты Hellfire, оснащенной боеголовкой с холостым снаряжением. Основной урон боеприпас наносит, обрушиваясь на цель массой более 45 кг, пробивая своей массой крыши зданий и автомобилей. Из корпуса бомбы за несколько секунд до столкновения с целью вылетают шесть лезвий, разрезающих все на своем пути, за что эту ракету уже прозвали «Ниндзя-бомба» или «Летающие ножи», передает NEWSru.

@DJSnM do you have a video on alternative weapons tech? Because I need to see some note info on the physics of the “flying Ginsu”. https://t.co/fvExYHcZP0 — Optimistic_Martian (@OptimisticMart1) 9 мая 2019 г.

Как пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на бывших и нынешних неназванных представителей администрации США, эту ракету длиной около 1,5 метров используют нечасто - «только при особых обстоятельствах». К примеру, она применялась для нанесения ударов по влиятельным членам террористических группировок.

По данным, которыми располагает издание, США уже неоднократно с 2017 года применяли «ниндзя-бомбу» в операциях в Ливии, Сирии, Ираке, Йемене и Сомали. Известно, что в феврале 2017 года ее сбросили в сирийской провинции Идлиб во время операции ЦРУ, а также в январе 2019 года при ликвидации террориста, причастного к подрыву американского эсминца «Коул» в Йемене, в порту Адена, в октябре 2000 года.

Применение этой ракеты целесообразно, когда местоположение объекта атаки точно установлено, но применение иного оружия чревато жертвами среди мирного населения.