Администрация Трампа обвинила правительство России в манипуляциях по девальвации рубля, ради экономических выгод

Министерство финансов США дважды в год готовит доклад, в котором в числе прочего указываются страны, подозреваемые в подобных манипуляциях. По данным агентства Bloomberg, в ближайшем докладе, который выйдет в мае 2019 года, число таких государств вырастет и будет составлять около 20 (в прошлом отчете было 12).

Расширение списка произошло после того, как Минфин США изменил один из критериев, влияющих на внесение стран в этот перечень.

В связи с изменениями в данный список манипуляторов валютами будет включена и Россия, которая с помощью игр с рублем пытается добиться торговых преимуществ.

Помимо России, в список также могут быть включены Таиланд, Индонезия, Вьетнам, Ирландия и Малайзия. При этом из списка уберут Индию и Южную Корею. Как пишет издание, США ведут надзор за действиями с национальными валютами тех стран, которые являются крупнейшими торговыми партнерами Америки, имеют торговый профицит с США более 20 миллиардов долларов в год, поддерживают активное сальдо текущего платежного баланса более чем в 3% ВВП, а также занимаются постоянными интервенциями на рынке иностранной валюты.

Хотя данный список носит символический характер, включение в него может вызвать негативные рыночные последствия для государств, которых Вашингтон признает валютными манипуляторам.

Глава Белого дома Дональд Трамп недавно обвинил Россию, Китай и страны Евросоюза в манипулировании курсом своих валют, написав в своем Twitter, что российские и китайские "игры по девальвации валют, в то время как США продолжают повышать процентные ставки, неприемлемы".

Russia and China are playing the Currency Devaluation game as the U.S. keeps raising interest rates. Not acceptable! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 апреля 2018 г.

Основной инструмент, при помощи которого развивающиеся страны занижают курс своей валюты, поддерживая конкурентоспособность экономики, - это накопление валютных резервов, которые хранятся в основном в государственных долговых обязательствах развитых стран.

Большие отклонения от нуля текущего счета, то есть разница между экспортом и импортом товаров и услуг, полученными и выплаченными доходами от инвестиций, - является причиной подозрений в играх с национальными валютами. Профицит текущего счета становится источником средств для скупки валюты в международные резервы нацбанков и занижения курса национальной валюты.

На "управление" валютным курсом также влияет ограничение притока капитала из-за рубежа, либо за счет налогов или повышенных норм резервирования на привлеченные за границей деньги.

Если бы Россия, имея большой текущий профицит, не прибегала к подобным мерам, то курс рубля должен был бы вырасти. Это сделало бы экспорт менее выгодным, а импорт - более конкурентоспособным.

Как сообщал в январе этого года Центробанк РФ, в 2018 году профицит счета текущих операций достиг рекордных $114,9 млрд (против $33,3 в 2017 году). Ключевую роль тут сыграл рост положительного сальдо внешней торговли в 1,7 раза до $194,4 млрд: экспорт в стоимостном выражении вырос благодаря подорожавшему топливу, а рост товарного импорта, напротив, замедлился.

Во втором полугодии 2018 года на фоне низкого внутреннего спроса и девальвации рубля импорт в стоимостном выражении и вовсе упал к тому же периоду 2017 года. Импорт потребительских товаров сократился из-за роста рублевых цен при нерастущих доходах населения, а инвестиционных - из-за санкций, отмечают "Ведомости".