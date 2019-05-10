В Ида-Вирумаа полиция будет использовать новый метод борьбы с наркоманией

В апреле этого года Институт развития здоровья в сотрудничестве с Идаской префектурой запустили программу SÜTIK в регионе Ида-Вирумаа. В рамках программы люди, употребляющие наркотики, получают услугу опорного лица. Это дает полиции возможность вместо наказания направлять людей, задержанных за употребление или хранение небольшого количества наркотиков, на социальную программу.
Первые положительные результаты пилотной программы SÜTIK показали, что необходимо запустить программу и в регионе Ида-Вирумаа. «В июне прошлого года данная программа была запущена Институтом развития здоровья и Пыхьяской префектурой в Таллинне и Харьюмаа. На сегодняшний день в программе участвует 147 человек, которые в большей или меньшей степени пользуются услугой опорного лица», – говорит руководитель Центра по профилактике наркомании и инфекционных заболеваний Института развития здоровья Алена Курбатова.
Задача опорного лица – поддержать участника программы при решении проблем, обусловленных употреблением наркотиков, помогая искать подходящие ему опорные услуги, например, консультации психолога или специалиста по долгам, услуги по лечению зависимости, а также жилье и работу. Продолжительность опорной услуги – один год. В результате участия в программе у человека, употребляющего наркотики, повышается способность справляться с жизненными ситуациями и уменьшается рискованное поведение.
Курбатова также пояснила, что зависимость от наркотиков – это болезнь, которая, как правило, формируется в течение длительного времени, но она поддается лечению. Если человек еще не готов обратиться за лечением или оно не доступно, он особенно нуждается в многосторонней поддержке при решении различных проблем. «Опорное лицо в сотрудничестве со специалистами других служб помогает употребляющему наркотики человеку лучше справляться со своей жизнью таким образом, чтобы у человека появились силы и возможности значительно уменьшить употребление наркотиков или полностью отказаться от них», – добавила Курбатова.
Руководитель криминального бюро Идаской префектуры Райнет Юузе отметил, что до сих пор полиция занималась ликвидацией последствий распространения и употребления наркотиков, однако это надо предотвращать. «Из опыта мы знаем, что большая часть зависимых, для которых употребление закончилось смертью, раньше соприкасались с полицией. Наказание зависимого денежным штрафом или арестом очень редко достигает цели, человек получает наказание, но употреблять наркотики не перестает. Скорее наоборот, штрафы накапливаются, так как нет средств для их оплаты, а судебные исполнители высылают требования. При этом человек думает только о том, чтобы получить новую дозу, а чтобы ее достать, многие совершают новые преступления», – прокомментировал Юузе.
Юузе добавил, что для полиции Институт развития здоровья является хорошим партнером, в сотрудничестве с которым особое внимание уделяется именно профилактике.
Услугу опорного лица в регионе Ида-Вирумаа оказывает две организации: НКО ЛУНЭСТ (эстонское сообщество людей, употребляющих наркотики) и Вильяндиская больница. Участие в программе добровольное и бесплатное. Для участия в программе можно зарегистрироваться по следующим телефонам: 5770 3773 в Йыхви и Кохтла-Ярве и 5860 0372 в Нарве и Силламяэ, а также по адресу электронной почты programmsutik@gmail.com. Смотрите также информацию на портале narko.ee.