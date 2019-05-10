В Ида-Вирумаа полиция будет использовать новый метод борьбы с наркоманией

Первые положительные результаты пилотной программы SÜTIK показали, что необходимо запустить программу и в регионе Ида-Вирумаа. «В июне прошлого года данная программа была запущена Институтом развития здоровья и Пыхьяской префектурой в Таллинне и Харьюмаа. На сегодняшний день в программе участвует 147 человек, которые в большей или меньшей степени пользуются услугой опорного лица», – говорит руководитель Центра по профилактике наркомании и инфекционных заболеваний Института развития здоровья Алена Курбатова.

Задача опорного лица – поддержать участника программы при решении проблем, обусловленных употреблением наркотиков, помогая искать подходящие ему опорные услуги, например, консультации психолога или специалиста по долгам, услуги по лечению зависимости, а также жилье и работу. Продолжительность опорной услуги – один год. В результате участия в программе у человека, употребляющего наркотики, повышается способность справляться с жизненными ситуациями и уменьшается рискованное поведение.

Курбатова также пояснила, что зависимость от наркотиков – это болезнь, которая, как правило, формируется в течение длительного времени, но она поддается лечению. Если человек еще не готов обратиться за лечением или оно не доступно, он особенно нуждается в многосторонней поддержке при решении различных проблем. «Опорное лицо в сотрудничестве со специалистами других служб помогает употребляющему наркотики человеку лучше справляться со своей жизнью таким образом, чтобы у человека появились силы и возможности значительно уменьшить употребление наркотиков или полностью отказаться от них», – добавила Курбатова.

Руководитель криминального бюро Идаской префектуры Райнет Юузе отметил, что до сих пор полиция занималась ликвидацией последствий распространения и употребления наркотиков, однако это надо предотвращать. «Из опыта мы знаем, что большая часть зависимых, для которых употребление закончилось смертью, раньше соприкасались с полицией. Наказание зависимого денежным штрафом или арестом очень редко достигает цели, человек получает наказание, но употреблять наркотики не перестает. Скорее наоборот, штрафы накапливаются, так как нет средств для их оплаты, а судебные исполнители высылают требования. При этом человек думает только о том, чтобы получить новую дозу, а чтобы ее достать, многие совершают новые преступления», – прокомментировал Юузе.

Юузе добавил, что для полиции Институт развития здоровья является хорошим партнером, в сотрудничестве с которым особое внимание уделяется именно профилактике.