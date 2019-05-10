Вопрос читателя: как долго в Эстонии на светофорах мигает зеленый свет?

Отвечает руководитель по развитию среды дорожного движения Департамента шоссейных дорог Янно Саммул:

«К сожалению, в Эстонии длительность мигания огней в светофорах не отрегулирована ни в одном законе или постановлении. Для работы светофоров обычно разрабатывается необходимая для управления ими программа, где представлены соответствующие параметры.

При составлении программы обычно опираются на собственный опыт или на практику некоторых соседних стран. В отличие от многих европейских стран, Эстония в этом вопросе полагается на свои обычаи. Со временем сложилось так, что избранная длительность мигания зеленого света у нас составляет две секунды».