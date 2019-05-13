Неэстонцы перестали верить центристам: рейтинг упал почти на 30%

Согласно последнему исследованию, проведенному Kantar Emor, рейтинг правящей Центристской партии среди неэстонцев в мае резко упал до 39,2%.
Популярность центристов среди иноязычного населения резко упала сразу после выборов и формирования коалиции с радикальной Консервативной народной партией Эстонии и правым "Отечеством". Затем на какое-то время коалиции удалось компенсировать потери, однако после скандалов, потрясших правительство в начале мая, рейтинг партии премьер-министра среди неэстонцев обвалился до самого низкого уровня за последние два года.
Второе место по популярности среди неэстонцев занимает партия "Ээсти 200", рейтинг которой вырос в этой электоральной группе до рекордных 22,8%. На третьем месте расположились социал-демократы с 16,8%.
Выросла и поддержка Партии реформ среди неэстонцев, ее рейтинг вырос в мае на 4 процентных пункта и составляет 14,3%.
Реформисты лидируют среди эстонцев, в этой группе их рейтинг достиг в мае 37,9%. Вторую по популярности позицию прочно удерживает EKRE c 19,6%. За ними расположились социал-демократы с 12%.