Неэстонцы перестали верить центристам: рейтинг упал почти на 30%

Популярность центристов среди иноязычного населения резко упала сразу после выборов и формирования коалиции с радикальной Консервативной народной партией Эстонии и правым "Отечеством". Затем на какое-то время коалиции удалось компенсировать потери, однако после скандалов, потрясших правительство в начале мая, рейтинг партии премьер-министра среди неэстонцев обвалился до самого низкого уровня за последние два года.

Второе место по популярности среди неэстонцев занимает партия "Ээсти 200", рейтинг которой вырос в этой электоральной группе до рекордных 22,8%. На третьем месте расположились социал-демократы с 16,8%.

Выросла и поддержка Партии реформ среди неэстонцев, ее рейтинг вырос в мае на 4 процентных пункта и составляет 14,3%.