Пн, 13.05.2019
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Неэстонцы перестали верить центристам: рейтинг упал почти на 30%

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Юри Ратас.

ФОТО: Sander Ilvest

Согласно последнему исследованию, проведенному Kantar Emor, рейтинг правящей Центристской партии среди неэстонцев в мае резко упал до 39,2%.

Популярность центристов среди иноязычного населения резко упала сразу после выборов и формирования коалиции с радикальной Консервативной народной партией Эстонии и правым "Отечеством". Затем на какое-то время коалиции удалось компенсировать потери, однако после скандалов, потрясших правительство в начале мая, рейтинг партии премьер-министра среди неэстонцев обвалился до самого низкого уровня за последние два года.

Второе место по популярности среди неэстонцев занимает партия "Ээсти 200", рейтинг которой вырос в этой электоральной группе до рекордных 22,8%. На третьем месте расположились социал-демократы с 16,8%.

Выросла и поддержка Партии реформ среди неэстонцев, ее рейтинг вырос в мае на 4 процентных пункта и составляет 14,3%.

 

Реформисты лидируют среди эстонцев, в этой группе их рейтинг достиг в мае 37,9%. Вторую по популярности позицию прочно удерживает EKRE c 19,6%. За ними расположились социал-демократы с 12%.

 

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