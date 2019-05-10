Напавшие на Индрека Таранда публично извинились перед ним

Таранд и напавшие на него Меэлис Осаи Март Риберг обратились к суду с просьбой разрешить дело в порядке согласительного производства.

Согласно ходатайству, Оса и Риберг выплатят Таранду компенсацию материального ущерба в размере 1080 евро и оплатят его судебные издержки в размере 920 евро.

Оса и Риберг также согласились отдельно публично извиниться перед Тарандом. Извинения были принесены в присутствии журналистов перед заседанием суда в пятницу.

«Я, [ Меэлис Оса / Март Риберг], приношу извинения Индреку Таранду. Приношу извинения за то, что необоснованно напал на него на прошедшей 26 ноября 2018 года на Тоомпеа акции EKRE и применил к нему физическое насилие. Раскаиваюсь в своем поступке и намерен никогда больше его не повторять. Я рад, что Индрек Таранд готов простить меня», - значилось в тексте извинения.

«Я принимаю извинения и искренне уверен, что Меэлис Оса и Март Риберг осознали значение своих поступков и в дальнейшем не будут применять насилие», - ответил Таранд.

Пыхьяская окружная прокуратура обвиняет 58-летнего Меэлиса Оса и 56-летнего Марта Риберга в тяжком нарушении публичного правопорядка с применением насилия.

Согласно обвинению, 26 ноября прошлого года мужчины напали на Таранда, который попытался на акции EKRE залезть на трибуну и схватить микрофон. Потерпевший избежал травм.

Старший прокурор Пыхьяской окружной прокуратуры Алар Лехесметс сказал, что применять насилие для защиты своих взглядов недопустимо.

«У каждого человека есть право выражать свое мнение, а площадка перед Рийгикогу на Тоомпеа - самое подходящее место, чтобы высказаться. Это право должно быть у каждого человека и при этом никто не должен бояться, что на него могут напасть за высказывание своих мыслей», - сказал Лехесметс.

Следствие по делу провела Пыхьяская префектура под руководством Пыхьяской окружной прокуратуры.