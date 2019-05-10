Пт, 10.05.2019
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WhatsApp прекратит поддержку Windows Phone раньше запланированного

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WhatsApp. Иллюстративное фото.

ФОТО: Yui Mok/PA Wire/PA Images

В начале 2019 года мессенджер WhatsApp перестал работать на мобильных устройствах, в которых в качестве операционной системы выступает Nokia S40 или Nokia Series 40.

Тогда же разработчики WhatsApp подтвердили, что мессенджер прекратит работать на смартфонах со всеми версиями операционной системы Windows Phone с 1 февраля 2020 года, пишет ixbt.com.

Однако недавно компания опубликовала новую позицию, согласно которой поддержка Windows Phone прекратится после 31 декабря 2019 года.

До 1 февраля 2020 приложением WhatsApp все еще можно будет пользоваться на устройствах с Android версией 2.3.7 и старше, а также с iOS 7 и старше.

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