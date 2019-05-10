WhatsApp прекратит поддержку Windows Phone раньше запланированного

В начале 2019 года мессенджер WhatsApp перестал работать на мобильных устройствах, в которых в качестве операционной системы выступает Nokia S40 или Nokia Series 40.
Тогда же разработчики WhatsApp подтвердили, что мессенджер прекратит работать на смартфонах со всеми версиями операционной системы Windows Phone с 1 февраля 2020 года, пишет ixbt.com.
Однако недавно компания опубликовала новую позицию, согласно которой поддержка Windows Phone прекратится после 31 декабря 2019 года.
До 1 февраля 2020 приложением WhatsApp все еще можно будет пользоваться на устройствах с Android версией 2.3.7 и старше, а также с iOS 7 и старше.