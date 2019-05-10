WhatsApp прекратит поддержку Windows Phone раньше запланированного

Тогда же разработчики WhatsApp подтвердили, что мессенджер прекратит работать на смартфонах со всеми версиями операционной системы Windows Phone с 1 февраля 2020 года, пишет ixbt.com.

Однако недавно компания опубликовала новую позицию, согласно которой поддержка Windows Phone прекратится после 31 декабря 2019 года.