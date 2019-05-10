Новый бензин резко увеличил продажи карбюраторов

Ради более чистой планеты, Эстония последней страной в ЕС в мае прошлого года поменяла обычный 95-й бензин на 95-й бензин с пятипроцентной биодобавкой. С нынешнего года в бензине той же марки содержится уже 10 процентов биодобавок, поэтому такое топливо подходит не для всех машин, не говоря уже о газонокосилках. 98-й бензин по идее должен был остаться прежним. Что поделать, подумали водители, будем брать более дорогую марку: у автослесарей сейчас работы невпроворот, а карбюраторы разлетаются как горячие пирожки, пишет Tartu Postimees.
Но стоп! Небольшое путешествие по тартуским заправкам показало, что бензина без биодобавок вроде как больше и нет. Например, на заправочных станциях Alexela в районе Рийа, Olerex на улице Аардла и на Neste у Lõunakeskus есть пистолеты с 98-м бензином, на которых имеется маркировка Е5, а вот на заправке Olerex рядом добавлена надпись «No bio. Biolisandivaba» («Без биодобавок»). И на заправке Circle K, расположенной на улице Аардла, 98-й бензин имел маркировку Е0 и надпись «Biovaba, sobib kõigile mootoritele» («Без био, подходит для всех моторов»).
Есть и нет
Что означает маркировка Е5 для 98-го бензина: двигатель автомобиля и при заправке дорогим бензином находится в опасности, и что будет с хорошим триммером или работоспособным трактором для покоса? Обязанность добавлять биодобавки относится только к 95 бензину, на 98-й она сейчас не распространяется и этого не случится и в следующем году, заверил руководитель по маркетингу и связям с общественностью Neste Eesti AS Ристо Сюллусте.
Маркировка Е5 на 98-м бензине в действительности указывает на то, что в бензине может быть максимум пять процентов этанола, объяснил он и заверил, что в составе Futura 98, который продается на Neste, с появлением биообязательства ничего не изменилось – его состав такой же, как был до введения новых биотребований.
«Бензин 98-й марки у Neste Eesti, как и у других продавцов топлива, содержит компонент кислорода,- объяснил Ристо Сюллусте. – У Neste это – этанол, а у конкурентов, насколько нам известно, – трет-бутилметиловый эфир (MTBE). Оба компонента нужны для повышения октанового числа бензина. 98-й бензин Neste в меньшей степени содержит этанол потому, что этанол снижает выбросы CO2 и безопаснее для моторов».
Продающийся на заправках Olerex 98-й бензин не содержит биодобавок, сообщила руководитель по маркетингу и связям с общественностью AS Olerex Кай Пыльдемаа. Маркировка Е5, согласно постановлению о маркировке жидкого топлива, указывают и в случае, если содержание этанола в нем ноль процентов.
Предлагаемый на Olerex 98-й бензин содержит MTBE в очень маленьких объемах для повышения октанового числа: «Наличие MTBE не меняет основных свойств 98-го бензина: речь идет о чистом топливе, в которое не добавлены биокомпоненты».
Но на станциях Circle K 98-й бензин имеет маркировку Е0? «Мы поняли постановление о маркировке топлива таким образом, что продающееся на заправках топливо нужно маркировать, исходя из содержания биокомпонентов, - объяснил руководитель по оцениванию топлива Circle K Eesti AS Индрек Самми. – Поскольку в бензине 98 milesPLUS Circle K содержится ноль процентов биокомпонентов, мы поставили маркировку 98E0. Так понятнее и для потребителей – глядя на наклейку, человек сразу понимает, что речь идет о стопроцентном ископаемом топливе и в него не добавлен этанол. Если окажется, что мы должны изменить маркировку, сделаем это обязательно, при первой же возможности».
Исполнение требований по окружающей среде увеличило, например, на заправках Circle K продажи 98-го бензина, поскольку не всем машинам подходит топливо с маркировкой Е10. И в информации на сайте Департамента шоссейных дорог есть предупреждение: легковые автомобили, которые не предназначены для использования бензина Е10, могут уже после первой заправки получить необратимые повреждения.
Ошибся – плати
Бензин Е10 нужно исключить для использования в садовой и лесной технике, поскольку имеющаяся в этом топливе биодобавка содержит воду, которая может попасть в двигатель и поразить детали ржавчиной.
«Бережно относящееся к окружающей среде топливо – это, конечно, отличная идея, но она принесла людям огромное количество проблем, - признал руководитель фирмы OÜ Reginett, продающей и обслуживающей садовую и лесную технику, Яан Лусикас. – Если осенью такое топливо осталось в баке, машину больше не завести. А видели бы вы их карбюраторы! Продажи карбюраторов очень резко выросли».
Каждый день автомеханики Reginett меняют минимум два карбюратора. Вышедшие из строя карбюраторы триммеров и мотопил, цены на которые начинаются с 40 евро, в эту среду занимали половину ящика. Карбюраторов для тракторов-газонокосилок, которые стоят 100-500 евро, набрали две картонные коробки.
Поэтому Яан Лусикас советует использовать для садовой и лесной техники подходящую марку масла, бензин без биодобавок, а также, что является главным, не оставлять бензин в баке, если техникой не пользуются несколько месяцев.