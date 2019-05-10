Новый бензин резко увеличил продажи карбюраторов

Но стоп! Небольшое путешествие по тартуским заправкам показало, что бензина без биодобавок вроде как больше и нет. Например, на заправочных станциях Alexela в районе Рийа, Olerex на улице Аардла и на Neste у Lõunakeskus есть пистолеты с 98-м бензином, на которых имеется маркировка Е5, а вот на заправке Olerex рядом добавлена надпись «No bio. Biolisandivaba» («Без биодобавок»). И на заправке Circle K, расположенной на улице Аардла, 98-й бензин имел маркировку Е0 и надпись «Biovaba, sobib kõigile mootoritele» («Без био, подходит для всех моторов»).

Есть и нет

Что означает маркировка Е5 для 98-го бензина: двигатель автомобиля и при заправке дорогим бензином находится в опасности, и что будет с хорошим триммером или работоспособным трактором для покоса? Обязанность добавлять биодобавки относится только к 95 бензину, на 98-й она сейчас не распространяется и этого не случится и в следующем году, заверил руководитель по маркетингу и связям с общественностью Neste Eesti AS Ристо Сюллусте.

Маркировка Е5 на 98-м бензине в действительности указывает на то, что в бензине может быть максимум пять процентов этанола, объяснил он и заверил, что в составе Futura 98, который продается на Neste, с появлением биообязательства ничего не изменилось – его состав такой же, как был до введения новых биотребований.

«Бензин 98-й марки у Neste Eesti, как и у других продавцов топлива, содержит компонент кислорода,- объяснил Ристо Сюллусте. – У Neste это – этанол, а у конкурентов, насколько нам известно, – трет-бутилметиловый эфир (MTBE). Оба компонента нужны для повышения октанового числа бензина. 98-й бензин Neste в меньшей степени содержит этанол потому, что этанол снижает выбросы CO2 и безопаснее для моторов».

Продающийся на заправках Olerex 98-й бензин не содержит биодобавок, сообщила руководитель по маркетингу и связям с общественностью AS Olerex Кай Пыльдемаа. Маркировка Е5, согласно постановлению о маркировке жидкого топлива, указывают и в случае, если содержание этанола в нем ноль процентов.

Предлагаемый на Olerex 98-й бензин содержит MTBE в очень маленьких объемах для повышения октанового числа: «Наличие MTBE не меняет основных свойств 98-го бензина: речь идет о чистом топливе, в которое не добавлены биокомпоненты».