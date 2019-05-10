Фото: в Таллинне продается квартира советских времен с измененной планировкой

На улице Васара в Пыхья-Таллинне выставлена на продажу отремонтированная квартира с измененной планировкой, которая расположена на последнем этаже пятиэтажного дома.

ФОТО: KV.EE

В ней есть новая электропроводка, новые внутренние и наружные стены и пластиковые окна. Стены выровнены и покрашены или покрыты обоями. В комнатах установлены новые регулируемые радиаторы.

ФОТО: KV.EE

В каждой комнате - встроенные и вместительные гардеробные шкафы. Площадь спальни увеличена за счет ликвидированного балкона. Планировка изменена и в кухне, часть стены в ней не имеет финальной отделки, но в распоряжении нового владельца будут необходимые материалы для того, чтобы ее закончить.

ФОТО: KV.EE