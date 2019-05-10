Пт, 10.05.2019
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Нужна работа? Lidl ищет заведущих для магазинов в Эстонии

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Логотип Lidl.

ФОТО: DANIEL LEAL-OLIVAS/AFP/Scanpix

Немецкая дешевая сеть магазинов Lidl, которая в ближайшие годы планирует начать свою деятельность в Эстонии, ищет заведущих для магазинов в Таллинне, Тарту, Пярну и Нарве.

Кандидаты должны быть готовы к обучению за границей длительностью в 13 месяцев. У кандидатов должен быть опыт управления коллективом, они должны владеть эстонским языком, а также желательно английским, русским или немецким языками.

Готовый выйти на эстонский рынок Lidl приобрел недвижимость в Таллинне в Ласнамяэ на Тяхесаю, 4 и 6, и Раадику, 11а, в Кристийне на улице Лехе,Т3 и бульваре Сыпрузе, 153, а также в Пыхья-Таллинне на Паавли, 8, 8а и 10. В Нарве предприятию принадлежит недвижимость на проспекте Кангеласте, 37а.

Также фирма владеет недвижимостью в Тарту на Кальда-теэ, 29 и участком земли в Нарве на Таллиннском шоссе, 7. В Пярну магазин Lidl планируется построить на Рижском шоссе, 106.

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