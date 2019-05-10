Нужна работа? Lidl ищет заведущих для магазинов в Эстонии

Кандидаты должны быть готовы к обучению за границей длительностью в 13 месяцев. У кандидатов должен быть опыт управления коллективом, они должны владеть эстонским языком, а также желательно английским, русским или немецким языками.

Готовый выйти на эстонский рынок Lidl приобрел недвижимость в Таллинне в Ласнамяэ на Тяхесаю, 4 и 6, и Раадику, 11а, в Кристийне на улице Лехе,Т3 и бульваре Сыпрузе, 153, а также в Пыхья-Таллинне на Паавли, 8, 8а и 10. В Нарве предприятию принадлежит недвижимость на проспекте Кангеласте, 37а.