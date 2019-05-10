Исследование: жители Эстонии слишком много ворчат и ноют

Фирма Norstat, специализирующейся на сборе и обработке социологических данных, провела в апреле опрос, согласно результатам которого 58 жителей Эстонии считает, что их соотечественники слишком много ворчат и ноют.
Директор по маркетингу заказавшей исследование компании Tele2 Инес Эстрин, сказала, что опрос проводился с целью выяснить, соответствует ли действительности стереотип о постоянно ноющих эстонцах, и считают ли сами люди это проблемой.
«Ворчание – это не всегда плохо, иногда именно оно помогает двигаться вперед. Если клиенты Tele2 на что-то жалуются, мы работаем над решением проблемы, и это делает нас сильнее. Например, в результате жалоб на зону покрытия сегодня на 99 процентах территории страны очень хорошая связь. Когда люди жаловались на связующие договоры и взимаемые неустойки, мы их отменили», – посоветовала Эстрин жаловаться на то, что можно исправить.
Согласно результатам проведенного Norstat опроса, ворчание и нытье проблемой больше считают женщины (62%), чем мужчины (54%).
Исследование показало также, что жители Эстонии считают женщин значительно большими нытиками и ворчуньями. «Любопытно, что женщины сами более критично отнеслись к женщинам в этом вопросе, чем мужчины. Если 60 процентов мужчин считают, что среди женщин больше жалобщиков, то 69 процентов женщин высказались так о других женщинах», – сказала Эстрин.
Что касается возраста, респонденты считают, что ворчунов и нытиков больше всего среди людей старшего поколения, всего три процента сказали, что больше всех ноют дети.
Что касается национальности, с большим перевесом респонденты считают, что среди жалобщиков намного больше людей, для которых родной язык эстонский (68%), чем тех, для кого родной язык русский (32 %).
В разрезе уездов критичнее всего к ворчанию и нытью относятся жители Вильяндимаа, 81 процент из них считают, что их соотечественники жалуются слишком часто. Меньше всего это считают проблемой жители Ида-Вирумаа (35%).
Всего в проведенном в апреле исследовании приняли участие 1078 человек.