Исследование: жители Эстонии слишком много ворчат и ноют

Директор по маркетингу заказавшей исследование компании Tele2 Инес Эстрин, сказала, что опрос проводился с целью выяснить, соответствует ли действительности стереотип о постоянно ноющих эстонцах, и считают ли сами люди это проблемой.

«Ворчание – это не всегда плохо, иногда именно оно помогает двигаться вперед. Если клиенты Tele2 на что-то жалуются, мы работаем над решением проблемы, и это делает нас сильнее. Например, в результате жалоб на зону покрытия сегодня на 99 процентах территории страны очень хорошая связь. Когда люди жаловались на связующие договоры и взимаемые неустойки, мы их отменили», – посоветовала Эстрин жаловаться на то, что можно исправить.

Согласно результатам проведенного Norstat опроса, ворчание и нытье проблемой больше считают женщины (62%), чем мужчины (54%).

Исследование показало также, что жители Эстонии считают женщин значительно большими нытиками и ворчуньями. «Любопытно, что женщины сами более критично отнеслись к женщинам в этом вопросе, чем мужчины. Если 60 процентов мужчин считают, что среди женщин больше жалобщиков, то 69 процентов женщин высказались так о других женщинах», – сказала Эстрин.

Что касается возраста, респонденты считают, что ворчунов и нытиков больше всего среди людей старшего поколения, всего три процента сказали, что больше всех ноют дети.

Что касается национальности, с большим перевесом респонденты считают, что среди жалобщиков намного больше людей, для которых родной язык эстонский (68%), чем тех, для кого родной язык русский (32 %).

В разрезе уездов критичнее всего к ворчанию и нытью относятся жители Вильяндимаа, 81 процент из них считают, что их соотечественники жалуются слишком часто. Меньше всего это считают проблемой жители Ида-Вирумаа (35%).