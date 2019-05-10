Пт, 10.05.2019
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В Эстонии появится спортивный арбитражный суд

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Urmas Sõõrumaa.

ФОТО: Madis Sinivee / EESTI MEEDIA/SCANPIX BALTICS

Эстонский олимпийский комитет планирует создать специальный орган для разрешения различных споров, связанных со спортивными вопросами, передает rus.err.ee.

По словам президента ЭОК Урмаса Сыырумаа, это поможет сэкономить деньги, которые спортивные союзы сейчас тратят на судебные разбирательства.

Сыырумаа пояснил, что сейчас спортивные клубы для разрешения споров с федерациями вынуждены обращаться в обычные суды.

"С помощью арбитража урегулировать такие вопросы можно будет более четко и гораздо быстрее", - добавил президент ЭОК.

Согласно текущим планам, участвовать в работе спортивного арбитража будут пять человек.

Решение спортивного арбитража будет окончательным для участников спора, то есть обжаловать в суде его будет нельзя.

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