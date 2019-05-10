«Инвалидам есть запрещено?»: из кафе выгнали бывшего солиста известной латвийской группы

По словам Илоны Балоде, в среду, 8 мая, ее муж в сопровождении своей ассистентки как обычно отправился пообедать в одном из заведений Вентспилса.

"Сегодня столкнулись с интересной ситуацией. Как обычно в обеденное время мой муж Роланд Удрис в сопровождении ассистентки на инвалидной коляске отправился в одно из кафе Вентспилса пообедать. Удрис стал инвалидом первой группы после аварии, в которую он попал три года назад. У него есть трудности с приемом пищи, ему помогает ассистентка, когда Роланд ест или пьет, он часто кашляет и выглядит это неряшливо.

Но мы не собираемся его изолировать от общества. Однако, допускаю, что другие - здоровые и "нормальные" люди - считают иначе... Сегодня сотрудница кафе в Вентспилсе отказалась обслуживать Роланда и попросила его ассистентку покинуть помещения и прийти на обед позже, поскольку скоро туда должны были прийти есть спортсмены-футболисты, которым неприятно будет смотреть на то, как Роланд ест. Тогда, может, в Латвии стоит в дальнейшем ввести закон о том, что на дверях кафе, которым мешают инвалиды, должны быть размещены знаки с надписью "Инвалидам есть запрещено"? Или стоит указать время, в которое инвалиды имеют права находиться в кафе?" - написала Балоде.

Администрация кафе Олимпийского центра "Вентспилс" ответила на публикацию Балоде, вызвавшую острый резонанс в соцсетях. На странице Олимпийского центра в Facebook появился пост, в котором представители заведения принесли свои извинения за случившееся.

"Олимпийский центр "Вентспилс" - открыт для всех! Учитывая прозвучавшую сегодня информацию об инциденте в кафе Баскетбольного холла, где якобы инвалиду первой группы Роланду Балодису-Удрису отказали в обслуживании. Руководство Олимпийского центра связалось с арендатором помещений кафе и попросило объяснить ситуацию.

Руководство кафе выражает сожаление о случившемся и очень переживает об этом, сложившуюся ситуацию объясняют простым человеческим фактором. Персонал, обслуживающий кафе, уже встретился с семьей Роланда Балодиса-Удриса и извинился за инцидент.

Олимпийский центр "Вентспилс" также выражает свое сожаление о произошедшем, поскольку центр всегда открыт для всех и с заботой ежедневно принимает людей с особыми потребностями, которые используют спортивные базы центра. В плане инфраструктуры "Вентспилс" также приспособлен для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата", - говорится в публикации Олимпийского центра.

Представители центра также указали, что в связи со случившимся футболисты команды "Вентспилс" хотят пригласить солиста The Hobos на все матчи в этом сезоне.

"В свою очередь футбольный клуб "Вентспилс", узнав об этом инциденте, хочет пригласить Удриса в команду своих болельщиков и подарить ему два абонемента на все игры сезона в этом году", - указано в сообщении Олимпийского центра "Вентспилс".

Напомним, Роланд Балодис-Удрис входил в состав известной латвийской группы The Hobos, был ее фронтменом.

ФОТО: Evija Trifanova / LETA