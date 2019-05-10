Глава Symantec неожиданно ушел в отставку

Акции Symantec подешевели на 13% на торгах после закрытия основной сессии в четверг, поскольку одновременно она объявила о назначении нового финдиректора и дала прогноз выручки на текущий фингод слабее ожиданий Уолл-стрит.

Как говорится в пресс-релизе Symantec, ведутся поиски нового CEO, пока же врио гендиректора станет 67-летний член совета директоров Ричард Хилл.

Кларк возглавлял Symantec с 2016 года, когда она купила компанию Blue Coat, в которой он был CEO.

Хилл вошел в состав совета директоров в январе этого года, а до этого был председателем совета директоров чипмейкера Marvell Technology Group Ltd. и гендиректором Novellus Systems Inc. Его назначение связано с активностью инвесткомпании Starboard Value LP, которая в прошлом году приобрела 5% акций Symantec и сделала попытку пересмотреть состав совета директоров. В результате в совете директоров Symantec появились три новых участника, включая Хилла.

Выручка Symantec в IV финквартале снизилась на 2%, до $2,19 млрд, и оказалась немного ниже консенсус-прогноза. Вместе с тем компания вернулась к прибыли благодаря сокращению операционных расходов на 15%: чистая прибыль составила $34 млн, или 5 центов на акцию. Скорректированная прибыль равнялась 39 центам на акцию вместо ожидавшихся рынком 34 центов на акцию.