Глава Symantec неожиданно ушел в отставку

Хилл вошел в состав совета директоров в январе этого года, а до этого был председателем совета директоров чипмейкера Marvell Technology Group Ltd. и гендиректором Novellus Systems Inc. Его назначение связано с активностью инвесткомпании Starboard Value LP, которая в прошлом году приобрела 5% акций Symantec и сделала попытку пересмотреть состав совета директоров. В результате в совете директоров Symantec появились три новых участника, включая Хилла.