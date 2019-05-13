После выборов центристы потеряли более половины своей поддержки в Таллинне

Как показывает последнее исследование Kantar Emor, много лет правящие в Таллинне центристы после выборов стремительно утрачивают свои позиции среди избирателей: в мае рейтинг Центристской партии в столице составил всего 16,2%. Еще в феврале этот показатель был равен 35,5%.
Вплотную к центристам подобрались Социал-демократическая партия, поддержка которой увеличилась до 15,3%, и "Ээсти 200" с 14,3%.
Лидерство среди предпочтений таллиннцев прочно удерживает Партия реформ, рейтинг которой составил в мае 36,5%. Поддержка реформистов в Таллинне стабильно увеличивается с февраля.
Входящие вместе с центристами в правительство партии EKRE и "Отечество", как и центристы, утрачивают поддержку столичных жителей либо топчутся на месте. Если по стране в целом EKRE удалось укрепить свои позиции несмотря на череду связанных с ними скандалов, то в Таллинне почти 3 процентных пункта - в мае их поддержка составила 9%. Рейтинг "Отечества" снизился в мае с 6% до 5,7%.