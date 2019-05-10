Авиакомпания airBaltic решила порадовать жителей Эстонии

Латвийская авиакомпания airBaltic сообщила о своих планах продлить работу на прямом направлении Таллинн - Малага и на зимний период, то есть, с октября по декабрь текущего года. Во время зимнего периода полеты между Таллинном и Малагой будут проходить один раз в неделю.
Об этом предприятие сообщило в пятницу со ссылкой на старшего заместителя президента предприятия Вольфганга Реусса.
«Maлага является одним из четырех прямых направлений из Таллинна, которые мы открываем в этом году. И, не смотря на то, что полеты начнутся только с июня, мы уже видим большой спрос жителей Эстонии на это направление. Отвечая этому спросу мы и продлеваем оперирование данного направления еще на пару месяцев в этом году», - сказал он.
Из Таллинна airBaltic предлагает прямые полеты в Амстердам, Берлин, Лондон, Осло, Париж, Стокгольм, Вену и Вильнюс, а также стыковочные рейсы через Ригу.
В июне airBaltic откроет из Таллина еще три новых прямых маршрута – в Малагу, Брюссель и Копенгаген.
airBaltic объявила также о запуске дополнительного прямого полета из Таллинна в Зальцбург, Австрия. Сезонный полет начнет работать с 21 декабря 2019 года.
airBaltic обеспечивает полеты из Риги, Таллинна и Вильнюса более чем в 70 конечных пунктов, предлагая соединения из Риги с большим количеством пунктов назначения своей маршрутной сети в Европе, Скандинавии, СНГ и на Ближнем Востоке. Летом 2019 года airBaltic начнет полеты из Риги в Дублин, Штутгарт и Львов, а также на Кос и Менорку.