Авиакомпания airBaltic решила порадовать жителей Эстонии

Об этом предприятие сообщило в пятницу со ссылкой на старшего заместителя президента предприятия Вольфганга Реусса.

«Maлага является одним из четырех прямых направлений из Таллинна, которые мы открываем в этом году. И, не смотря на то, что полеты начнутся только с июня, мы уже видим большой спрос жителей Эстонии на это направление. Отвечая этому спросу мы и продлеваем оперирование данного направления еще на пару месяцев в этом году», - сказал он.

Из Таллинна airBaltic предлагает прямые полеты в Амстердам, Берлин, Лондон, Осло, Париж, Стокгольм, Вену и Вильнюс, а также стыковочные рейсы через Ригу.

В июне airBaltic откроет из Таллина еще три новых прямых маршрута – в Малагу, Брюссель и Копенгаген.

airBaltic объявила также о запуске дополнительного прямого полета из Таллинна в Зальцбург, Австрия. Сезонный полет начнет работать с 21 декабря 2019 года.