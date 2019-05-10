Видео: футбольный матч закончился массовой дракой

Поединок группового этапа Кубка Либертадорес, южноамериканского клубного турнира, между командами "Годой Крус" (Аргентина) и "Универсидад де Консепсьон" (Чили) завершился дракой стенка на стенку между игроками.
Аргентинская команда выиграла поединок со счетом 1:0, в первом тайме отличился нападающий хозяев Гонсалес, а вот в кулачном противостоянии и толкотне на последних минутах поединка победителя выявлено не было. Главный арбитр встречи объявил в данной дисциплине ничью 1:1, удалив по одному игроку из каждой команды.
Con incidentes termina Godoy Cruz vs U. de Concepción en Mendoza pic.twitter.com/u7eBVAoBlx— Carlos Campos (@CaarlosIgnacio) May 10, 2019