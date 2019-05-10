Видео: футбольный матч закончился массовой дракой

Аргентинская команда выиграла поединок со счетом 1:0, в первом тайме отличился нападающий хозяев Гонсалес, а вот в кулачном противостоянии и толкотне на последних минутах поединка победителя выявлено не было. Главный арбитр встречи объявил в данной дисциплине ничью 1:1, удалив по одному игроку из каждой команды.