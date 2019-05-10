Пт, 10.05.2019
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Видео: футбольный матч закончился массовой дракой

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Футболисты "Годой Крус" празднуют спортивную победу над соперником из чилийского "Универсидада", драке между игроками команд - ничья 1:1.

ФОТО: Marcelo Ruiz / AP

Поединок группового этапа Кубка Либертадорес, южноамериканского клубного турнира, между командами "Годой Крус" (Аргентина) и "Универсидад де Консепсьон" (Чили) завершился дракой стенка на стенку между игроками.

Аргентинская команда выиграла поединок со счетом 1:0, в первом тайме отличился нападающий хозяев Гонсалес, а вот в кулачном противостоянии и толкотне на последних минутах поединка победителя выявлено не было. Главный арбитр встречи объявил в данной дисциплине ничью 1:1, удалив по одному игроку из каждой команды.

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