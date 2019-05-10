Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна в Дублин за 58 евро!

Портал путешествий Postimees подготовил очередную подборку самых дешевых и интересных авиарейсов с сайтов trip.ee, reisiguru.ee и lennuleidja.ee.
Туда-обратно из Таллинна в Берлин начиная с 31 евро
Туда-обратно из Риги в Киев начиная с 39 евро
Туда-обратно из Таллинна в Стокгольм начиная с 42 евро
Туда-обратно из Таллинна в Дублин начиная с 58 евро
Туда-обратно из Таллинна в Киев начиная с 60 евро
Туда-обратно из Таллинна на Мальту начиная с 73 евро
Туда-обратно из Таллинна в Жирону начиная со 105 евро
Туда-обратно из Таллинна в Афины начиная со 113 евро
Туда-обратно из Таллинна в Амстердам начиная со 120 евро
Туда-обратно из Таллинна в Южную Португалию начиная со 133 евро
Туда-обратно из Таллинна в Париж начиная со 134 евро
Туда-обратно из Таллинна в Баку начиная с 207 евро
Туда-обратно из Таллинна на Фарерские острова начиная с 222 евро
Туда-обратно из Риги в Дубай начиная с 252 евро
Туда-обратно из Таллинна в Нью-Йорк начиная с 253 евро