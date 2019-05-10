Керсти Кальюлайд: за последние месяцы свобода слова в Эстонии не уменьшилась

В то же время президент отметила, что нынешние общественные паттерны вынуждают людей прилагать больше усилий для воссоздания этой свободы. «Свободу слова нельзя измерить сантиметром. Даже если бы это было возможно, в разные дни и годы результаты одного и того же замера были бы очень разными. Потому что мера свободы слова зависит в первую очередь от контекста, в котором происходит измерение. Это зависит от среды, которая окружает нас в конкретный момент», - пояснила президент.

По оценке Кальюлайд, за последние недели или месяцы свобода слова и прессы в Эстонии не сократилась, но многое зависит от фоновой системы, в которой действуют люди. «И в Эстонии пресса за последние месяцы подвергалась непривычным нападениям. Поэтому определенные шаги, определенные высказывания, определенные расторжения трудовых отношений, определенные призывы к сдержанному взгляду, которые в другие моменты, возможно, заставили бы только пожать плечами, производят пугающее впечатление. Они не только производят такое впечатление, они на самом деле могут быть опасны в подобной среде», - сказала президент Кальюлайд.

Президент подчеркнула, что свободу прессы нужно, если потребуется, создавать заново каждый день. «Создавать эту свободу может, прежде всего, сама пресса. Редакторы. Главные редакторы. Владельцы медиаконцернов. Это тот хребет, который поддерживает нашу свободу слово. Они могут и должны вселять в журналистов уверенность в том, что те свободы и независимы. Они должны защищать своих журналистов. И тогда журналисты смогут дать и обществу уверенность в том, что слово свободно», - сказала президент.