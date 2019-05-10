Трамп: только глупые люди не хотят поладить с Россией и Китаем

"Германия должна платить 2% (ВВП на оборонные расходы в рамках НАТО - ИФ), но Германия на практике платит 1%... Германия платит России миллиарды долларов в месяц за трубопровод. И это мы должны защищать Германию от России. Германия отдает (деньги - прим.ред.) так называемому врагу. А я не называю ее (Россию - прим.ред.) врагом, я хочу поладить с Россией и теперь я хочу поладить с Китаем, потому что я умный. Глупые люди не хотят ладить", - сказал президент США, выступая в Вашингтоне.