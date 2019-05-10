Конкурс на пост директора Нарвского колледжа ТУ провалился

Новый конкурс будет объявлен осенью текущего года, а с 1 июня временного исполняющим обязанности директора Нарвского колледжа станет Марек Саммул, который в настоящее время возглавляет центр развития персонала Тартуского университета, передает Rus.ERR.

По словам декана факультета социальных наук ТУ Рауля Эаметса, назначение временно исполняющего обязанности было оптимальным решением в сложившейся ситуации. «Очень важно поставить во главе колледжа человека извне, который бы проанализировал ситуацию свежим взглядом, начал предпринимать необходимые для развития шаги и составил бы конкретные планы на будущее для колледжа», - сказал Эаметс.