Конкурс на пост директора Нарвского колледжа ТУ провалился

Объявленный в конце марта текущего года конкурс на замещение должности директора Нарвского колледжа Тартуского университета провалился, поскольку оба принявших участие в конкурсе кандидата не соответствовали предъявляемым к должности требованиям.
Новый конкурс будет объявлен осенью текущего года, а с 1 июня временного исполняющим обязанности директора Нарвского колледжа станет Марек Саммул, который в настоящее время возглавляет центр развития персонала Тартуского университета, передает Rus.ERR.
По словам декана факультета социальных наук ТУ Рауля Эаметса, назначение временно исполняющего обязанности было оптимальным решением в сложившейся ситуации. «Очень важно поставить во главе колледжа человека извне, который бы проанализировал ситуацию свежим взглядом, начал предпринимать необходимые для развития шаги и составил бы конкретные планы на будущее для колледжа», - сказал Эаметс.
Первым директором стала Катри Райк, которая с небольшим перерывом руководила учебным заведением до 2015 года, затем ее на этой должности сменила Кристина Каллас, позже ушедшая в политику и ставшая в 2019 году председателем «Ээсти 200».