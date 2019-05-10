Пт, 10.05.2019
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Samsung Galaxy Note10 не получит 64-мегапиксельную камеру

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Samsung. Иллюстративное фото.

ФОТО: JUNG YEON-JE / AFP

Известный инсайдер под ником Ice Univerce, регулярно публикующий достоверную информацию из индустрии смартфонов, опубликовал в Twitter сообщение, которое касается грядущего флагманского смартфона Samsung Galaxy Note10.

Сетевой информатор безапелляционно заявляет, что в камере Samsung Galaxy Note10 абсолютно точно не будет использоваться датчик изображения разрешением 64 Мп, пишет ixbt.com. Он также подтвердил, что новый датчик изображения имеет оптический формат 1/1,72".

Напомним, вчера компания Samsung представила 64-мегапиксельный датчик изображения Samsung ISOCELL Bright GW1 с пикселями размером 0,8 мкм. После анонса в Сети прокатилась волна слухов о том, что Samsung будет использовать этот датчик в Samsung Galaxy Note10 или в новинке линейки Galaxy A. Так вот, в Galaxy Note10 его точно ждать не стоит.

Samsung Galaxy Note10 не получит 64-мегапиксельную камеру
 

Презентация Samsung Galaxy Note10 ожидается в августе.

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