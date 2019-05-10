Samsung Galaxy Note10 не получит 64-мегапиксельную камеру

Сетевой информатор безапелляционно заявляет, что в камере Samsung Galaxy Note10 абсолютно точно не будет использоваться датчик изображения разрешением 64 Мп, пишет ixbt.com . Он также подтвердил, что новый датчик изображения имеет оптический формат 1/1,72".

Напомним, вчера компания Samsung представила 64-мегапиксельный датчик изображения Samsung ISOCELL Bright GW1 с пикселями размером 0,8 мкм. После анонса в Сети прокатилась волна слухов о том, что Samsung будет использовать этот датчик в Samsung Galaxy Note10 или в новинке линейки Galaxy A. Так вот, в Galaxy Note10 его точно ждать не стоит.