Пт, 10.05.2019
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В Нарве 35-летний мужчина открыл стрельбу

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Оружие. Иллюстративный снимок.

ФОТО: AFP / Scanpix

В четверг полиция задержала в Нарве мужчину, который несколько раз выстрелил из окна многоквартирного дома.

По сообщению полиции, был задержан 35-летний мужчина, стрелявший во дворе из окна многоквартирного дома на улице Раквере.

Полиция возбудила уголовное дело по статье о тяжком нарушении публичного порядка.

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