В Нарве 35-летний мужчина открыл стрельбу

Rus.Postimees.eeИда-ВируВ Нарве 35-летний мужчина открыл стрельбуВ Нарве 35-летний мужчина открыл стрельбуBNS Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии10 мая 2019, 13:30Оружие. Иллюстративный снимок.ФОТО: AFP / ScanpixВ четверг полиция задержала в Нарве мужчину, который несколько раз выстрелил из окна многоквартирного дома.По сообщению полиции, был задержан 35-летний мужчина, стрелявший во дворе из окна многоквартирного дома на улице Раквере.Полиция возбудила уголовное дело по статье о тяжком нарушении публичного порядка. Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментариинарваполициястрельба