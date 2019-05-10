Как это произошло: видеореконструкция тяжелого ДТП, в котором погибла 22-летняя женщина

Сегодня в 8.16 утра вблизи деревни Пуйату произошло тяжелое ДТП, участниками которого стали шесть автомобилей. В результате аварии погибла 22-летняя женщина.
В ДТП погибла находившаяся на заднем сидении Volkswagen 22-летняя женщина, которую пытались реанимировать прибывшие на место происшествия медики. В машине находились еще два человека, которые в ДТП не пострадали. В обоих фургонах Renault находились только водители, которых доставили в больницу. Находившиеся в грузовике и в легковых автомобилях Renault и Toyota люди не пострадали. Грузовик получил повреждения, когда врезался в участника ДТП Renault Trafic, а легковой автомобиль Renault получил повреждения, когда в него угодили обломки от попавших в ДТП автомобилей.
Глава патруля Пайдеского отделения полиции Раймонд Иннос сказал, что по предварительным данным, ДТП произошло, когда двигавшийся со стороны Таллинна в сторону Тарту фургон Renault Trafic отклонился на встречную полосу и столкнулся с ехавшим со стороны Тарту в сторону Таллинна Renault Master. «В результате этого ДТП Renault Master вылетел с дороги. По собраной на данной момент информации, ехавший позади Renault Master водитель автомобиля Volkswagen по какой-то причине потерял управление, выехал на встречную полосу и столкнулся там с ехавшим со стороны Таллинна в сторону Тарту автомобилем Toyota», - говорит Иннос.
Postimees сделал реконструкцию аварии.