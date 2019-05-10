Как это произошло: видеореконструкция тяжелого ДТП, в котором погибла 22-летняя женщина

В ДТП погибла находившаяся на заднем сидении Volkswagen 22-летняя женщина, которую пытались реанимировать прибывшие на место происшествия медики. В машине находились еще два человека, которые в ДТП не пострадали. В обоих фургонах Renault находились только водители, которых доставили в больницу. Находившиеся в грузовике и в легковых автомобилях Renault и Toyota люди не пострадали. Грузовик получил повреждения, когда врезался в участника ДТП Renault Trafic, а легковой автомобиль Renault получил повреждения, когда в него угодили обломки от попавших в ДТП автомобилей.