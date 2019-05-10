Власти Таллинна: за посадку картошки на улице Харью собственнику участка грозит штраф

«В этом году исполнится десять лет с того момента, как Таллиннская горуправа решила на деньги налогоплательщиков выделить избирателям картошку и дрова. Отметим эту блистательную идею толокой, чтобы вырастить картошку для Таллинна. Настанут новые выборы, и у отцов города может возникнуть соблазн купить голоса избирателей на деньги налогоплательщиков. Вот и смогут выкопать картошку», - заявил Вийк.

Столичные власти поступок Вийка не оценили. Согласно Закону об охране памятников старины, для ведения вскрышных работ и проведения иных работ, связанных с перемещением или досыпкой грунта, необходимо иметь разрешение. Собственник участка по улице Харью, 30 такого разрешения не имеет и ходатайства о нем не представлял.

«Таким образом, создание картофельного поля на газоне вдоль улицы Харью, которому такое большое внимание уделяла пресса, является незаконным и караемым действием, - заявил вице-мэр Таллинна Андрей Новиков. - Принятие решения о возможном наказании находится в компетенции Департамента охраны памятников старины».

Закон предусматривает наказание за проведение работ без разрешения департамента в виде штрафа размером до 300 штрафных единиц. За то же действие, совершенное юридическим лицом, штраф может достигать 32 000 евро.

Отдел охраны памятников старины Таллинского департамента городского планирования провел вчера на месте осмотр, выявил нарушения и представит соответствующие материалы Департаменту охраны памятников старины.

Таллинское городское собрание решило установить на спорный участок недвижимости по адресу улица Харью, 30, на котором создана Ныэласильмаская опорная стенка, принудительное владение в пользу города. Исходя из постановления суда и необходимости найти наименее обременительное для собственника решение, город установил в целях сохранения дорожного сооружения платное принудительное владение на 35 квадратных метров этого участка недвижимости.

Как писал вчера Postimees, предприятию Вийка Uranos OÜ принадлежит недвижимость площадью в 715 квадратных метров на улице Харью перед церковью Нигулисте. В 2007 году город самовольно возвел на недвижимости Вийка две постройки: опорную стену на улице Трепи и один из столбов ворот на улице Ныэласильма. С этого началась длительная судебная тяжба.

В 2012 году бизнесмен добился победы над городом в окружном суде, предъявив доказательства того, что город сознательно и незаконно возвел постройки на его участке и препятствовал Вийку использовать недвижимость. Суд согласился с предпринимателем и велел снести стену и ворота и привести территорию в прежний вид, который был до строительно-раскопочных работ. Однако это до сих пор не сделано, и все, кто гуляет по улице Харью, могут увидеть, что стена и ворота Ныэласильма по-прежнему на своем месте. Чтобы надавить на город, Вийк обратился к судебному исполнителю, и 31 января городу Таллинну передали извещение.

По словам предпринимателя, несмотря на то, что половина недвижимости предназначена под жилье, а вторая половина - коммерческая, и за 14 лет Uranos OÜ уплатило почти 60 000 евро земельного налога, он не может использовать эту территорию по назначению.