Фото: в Таллинне в очень привлекательном месте продается половина дома

На Тоомпуйестеэ в Таллинне продается половина дома или 42 процента от всего здания общей площадью 98,2 квадратных метра, из которых подвал составляет 27,2 квадратных метра. Отапливаемая площадь - примерно 71 квадратный метр. Дом огорожен забором. Во двор можно попасть как с Тоомпуйестеэ, так и с улицы Луйзе, ворота открываются с телефона посредством дистанционного управления.

ФОТО: KV.EE

В продаваемую часть входит также огороженный забором двор, где можно припарковать машину. В 2000 году было получено разрешение на строительство и ремонтные работы на этом участке и, по словам владельца, первая половина дома была готова в 2002 году, а вторая - в 2004 году. Состояние продаваемой части хорошее. У каждой половины дома есть отдельный вход, а также свой подвал.

ФОТО: KV.EE

На перовом этаже находятся кухня-столовая, просторная гостиная с камином и туалет. На втором этаже - спальня, ванная комната и туалет. Подвал дома представляет собой помещение площадью 28 квадратных метров, который в настоящий момент используется как кладовка. Там же можно простроить баню.

Дом расположен в тихом и спокойном месте. В то же время рядом есть автобусные и троллейбусные остановки. Центр Таллинна и Старый город - на расстоянии пешей прогулки.

ФОТО: KV.EE