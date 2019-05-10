Никогда так не делайте! В Тарту оплошность студента привела к пожару в общежитии

Кухню покрыла сажа, повреждения получила находящаяся у плиты труба. Спасатели предупреждают, что горящее в сковороде или кастрюле масло нельзя ни в коем случае тушить водой. Дело в том, что капля воды тяжелее масла и при попадании в него погружается вниз, мгновенно нагреваясь и превращаясь в пар. В результате водяной пар выбрасывает горящее масло вверх огненным фонтаном и многократно усиливает пожар.