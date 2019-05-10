Никогда так не делайте! В Тарту оплошность студента привела к пожару в общежитии
Вчера в 22.30 в Центр тревоги поступило сообщение, что в Тарту в общежитии на улице Крейцвальди на кухне в кастрюле загорелось масло.
Студент попытался потушить горящее масло водой, но тем самым только увеличил пламя. Пожар все-таки удалось потушить до прибытия спасателей, сообщает Tartu Postimees.
Кухню покрыла сажа, повреждения получила находящаяся у плиты труба. Спасатели предупреждают, что горящее в сковороде или кастрюле масло нельзя ни в коем случае тушить водой. Дело в том, что капля воды тяжелее масла и при попадании в него погружается вниз, мгновенно нагреваясь и превращаясь в пар. В результате водяной пар выбрасывает горящее масло вверх огненным фонтаном и многократно усиливает пожар.
Если на плите загорелось масло, следует в первую очередь выключить плиту, убрать посуду с горячей поверхности и после накрыть горящую посуду, например, влажным полотенцем или крышкой. В крайнем случае можно использовать и порошковый огнетушитель.
Смотрите в видео, что будет, если тушить масло водой.