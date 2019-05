Сборная Швеции хочет выиграть третье подряд золото чемпионата мира

190509 Patric Hörnqvist, William Nylander and Elias Pettersson of Sweden at a practice session ahead of the 2019 IIHF Ice hockey Eishockey World Championship WM Weltmeisterschaft on May 9, 2019 in Bratislava. Photo: Joel Marklund / BILDBYRAN / kod JM / 87930 *** 190509 Patric Hörnqvist William Nylander and Elias Pettersson of Sweden at a practice session ahead of the 2019 IIHF Ice Hockey World Championship on May 9 2019 in Bratislava Photo Joel Marklund BILDBYRAN code JM 87930, PUBLICATIONxNOTxINxDENxNORxSWExFINxAUT Copyright: JOELxMARKLUND BB190509JM003

ФОТО: JOEL MARKLUND / imago images / Bildbyran