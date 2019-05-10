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Сборная Швеции хочет выиграть третье подряд золото чемпионата мира

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190509 Patric Hörnqvist, William Nylander and Elias Pettersson of Sweden at a practice session ahead of the 2019 IIHF Ice hockey Eishockey World Championship WM Weltmeisterschaft on May 9, 2019 in Bratislava. Photo: Joel Marklund / BILDBYRAN / kod JM / 87930 *** 190509 Patric Hörnqvist William Nylander and Elias Pettersson of Sweden at a practice session ahead of the 2019 IIHF Ice Hockey World Championship on May 9 2019 in Bratislava Photo Joel Marklund BILDBYRAN code JM 87930, PUBLICATIONxNOTxINxDENxNORxSWExFINxAUT Copyright: JOELxMARKLUND BB190509JM003

ФОТО: JOEL MARKLUND / imago images / Bildbyran

Защитник «Даллас Старз» Йон Клингберг прокомментировал решение принять участие в чемпионате мира 2019 года в составе сборной Швеции.

«Я еду на мировое первенство. Мне не хотелось упускать шанс на третье чемпионство подряд», — приводит слова Клингберга championat.com.

В этом сезоне 26-летний защитник забросил 10 шайб и сделал 35 результативных передач в 64 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф Йон отметился 9 (2+7) очками в 13 матчах при показателе полезности «+8». Его «Даллас» выбыл из плей-офф, проиграв во втором раунде «Сент-Луис Блюз» (3-4).

Йон является двукратным чемпионом мира в составе национальной команды (2017, 2018). На чемпионате мира 2018 года Клингберг также был признан лучшим защитником турнира.

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