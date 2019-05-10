Голливуд приехал в Таллинн: известного американского кинорежиссера заметили на трамвайной остановке

Нолан вместе с группой других людей стоит на трамвайной остановке. На прошлой неделе Postimees сообщил, продюсерская фирма Allfilm начнет этим летом снимать блокбастер совместно с голливудской киностудией Warner Bros., режиссером которого станет Кристофер Нолан. Название фильма пока неизвестно, он выйдет в следующем году, а в главной роли - Роберт Паттинсон.