Пт, 10.05.2019
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  • Голливуд приехал в Таллинн: известного американского кинорежиссера заметили на трамвайной остановке

Голливуд приехал в Таллинн: известного американского кинорежиссера заметили на трамвайной остановке
Фото!

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Кристофер Нолан в Таллинне.

ФОТО: Lugeja foto

В пятницу днем читатель Postimees заснял в Таллинне вблизи кинотеатра Kosmos IMAX известного кинорежиссера Кристофера Нолана.

Нолан вместе с группой других людей стоит на трамвайной остановке. На прошлой неделе Postimees сообщил, продюсерская фирма Allfilm начнет этим летом снимать блокбастер совместно с голливудской киностудией Warner Bros., режиссером которого станет Кристофер Нолан. Название фильма пока неизвестно, он выйдет в следующем году, а в главной роли - Роберт Паттинсон.

На этой и на следующей неделе проходят кастинги в массовку.

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