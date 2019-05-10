Харри Тууль: судоходная война переезжает на улицы лишь на словах

Конкуренция за судоходное сообщение между Таллинном и Хельсинки стала настолько плотной, что борьба происходит уже не только на море или в портах, но в прямом смысле слова угрожает выплеснуться на улицы. Из появившихся в последнее время новостей складывается ощущение, что уже летом улицы Таллинна могут быть забиты до отказа прибывающими из Финляндии грузовиками, пишет в Postimees руководитель редакции экономики Харри Тууль.
А именно, финская судоходная компания Eckerö Line сообщила, что с июня выводит на линию Хельсинки-Таллинн новое грузовое судно, которое будет швартоваться, по сути, в самом центре эстонской столицы. Планируемое Eckerö торговое судно может увеличить поток грузовиков на улицах Таллинна на 120 единиц за один раз.
На это эстонское предприятие Tallink в свою очередь сообщило, что ждет от Таллиннского порта равного обращения и хочет, чтобы и его грузовое судно Sea Wind могло швартоваться в том же порту, что и судно Eckerö, то есть в самом центре города. В последние годы были предприняты некоторые шаги для того, чтобы перевести грузовые перевозки из Таллинна, прежде всего, в Мууга. Отсюда дуют и морские ветры Tallink. Заявление источает отчаяние. И не без причин.
Такая реакция Tallink неудивительна, поскольку в последнее время самым сильным конкурентом крупнейшей в Балтийском море судоходной компании стал не Viking Line, а Eckerö Line. Например, в прошлом году количество пассажиров Eckerö на линии Таллинн-Хельсинки увеличилось на 24 процента, в то время как у Tallink всего на 0,34 процента. И в грузоперевозках Eckerö Line растет быстрее Tallink. Грузооборот первого вырос в прошлом году на 13 процентов, а второго – на 5,6 процента.
Опубликованные на этой неделе свежие экономические результаты Tallink показывают, что тенденция для фирмы печальная. Чистый убыток Tallink Grupp в первом квартале в годовом исчислении увеличился с 19,6 миллиона до 25,3 миллиона евро, доходы от продаж снизились на 2,9 процента до 178,9 миллиона евро. Правда, Tallink - большой. Однако это означает, что предприятие не может позволить себе ни миллиметра пространства на отступление.
Данный случай является ярким примером этого, поскольку может получиться, что новое грузовое судно Eckerö Line не будет перевозить новый, то есть дополнительный груз, а отнимет клиентов у Tallink, который в свою очередь не может себе этого позволить. К счастью, все это противостояние с большой долей вероятности останется лишь на словах. Главную роль в решении проблемы играет Таллиннский порт, который тоже сообщил, что заключил с Eckerö лишь предварительный договор, и в длительной перспективе судно также намерены направить в Мууга, как только там будут созданы для этого условия. И сама Eckerö подтвердила Postimees, что хочет увести перевозящую грузовые машины судоходную линию в Мууга. Правда, от этого шума есть и польза, поскольку он заставит порт начать действовать быстрее планировавшегося. Ахой!