Харри Тууль: судоходная война переезжает на улицы лишь на словах

А именно, финская судоходная компания Eckerö Line сообщила, что с июня выводит на линию Хельсинки-Таллинн новое грузовое судно, которое будет швартоваться, по сути, в самом центре эстонской столицы. Планируемое Eckerö торговое судно может увеличить поток грузовиков на улицах Таллинна на 120 единиц за один раз.

На это эстонское предприятие Tallink в свою очередь сообщило, что ждет от Таллиннского порта равного обращения и хочет, чтобы и его грузовое судно Sea Wind могло швартоваться в том же порту, что и судно Eckerö, то есть в самом центре города. В последние годы были предприняты некоторые шаги для того, чтобы перевести грузовые перевозки из Таллинна, прежде всего, в Мууга. Отсюда дуют и морские ветры Tallink. Заявление источает отчаяние. И не без причин.

Такая реакция Tallink неудивительна, поскольку в последнее время самым сильным конкурентом крупнейшей в Балтийском море судоходной компании стал не Viking Line, а Eckerö Line. Например, в прошлом году количество пассажиров Eckerö на линии Таллинн-Хельсинки увеличилось на 24 процента, в то время как у Tallink всего на 0,34 процента. И в грузоперевозках Eckerö Line растет быстрее Tallink. Грузооборот первого вырос в прошлом году на 13 процентов, а второго – на 5,6 процента.

Опубликованные на этой неделе свежие экономические результаты Tallink показывают, что тенденция для фирмы печальная. Чистый убыток Tallink Grupp в первом квартале в годовом исчислении увеличился с 19,6 миллиона до 25,3 миллиона евро, доходы от продаж снизились на 2,9 процента до 178,9 миллиона евро. Правда, Tallink - большой. Однако это означает, что предприятие не может позволить себе ни миллиметра пространства на отступление.