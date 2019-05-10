Лавров усмотрел в действиях США в Японии угрозу для РФ

"Мы вновь обратили внимание на ряд действий Вашингтона, в том числе по размещению на японской территории ряда элементов глобальной системы противоракетной обороны, наращивание своего военного присутствия в регионе и в целом действий в сфере разоружения и контроля над вооружениями, где Соединенные Штаты рушат все договоренности. Мы усматриваем в этих действиях угрозу для нашей страны", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров со своим японским коллегой Таро Коно в Москве.