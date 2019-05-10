Картина дня: смертельная авария, учитель-извращенец и известный кинорежиссер в Таллинне

Как это произошло: видеореконструкция тяжелого ДТП, в котором погибла 22-летняя женщина

Сегодня в 8.16 утра вблизи деревни Пуйату произошло тяжелое ДТП, участниками которого стали шесть автомобилей. В результате аварии погибла 22-летняя женщина. Читать далее...

В Нарве 35-летний мужчина открыл стрельбу

В четверг полиция задержала в Нарве мужчину, который несколько раз выстрелил из окна многоквартирного дома. Читать далее...

Новый бензин резко увеличил продажи карбюраторов

Ради более чистой планеты, Эстония последней страной в ЕС в мае прошлого года поменяла обычный 95-й бензин на 95-й бензин с пятипроцентной биодобавкой. С нынешнего года в бензине той же марки содержится уже 10 процентов биодобавок, поэтому такое топливо подходит не для всех машин, не говоря уже о газонокосилках. Читать далее...

Голливуд приехал в Таллинн: известного американского кинорежиссера заметили на трамвайной остановке

В пятницу днем читатель Postimees заснял в Таллинне вблизи кинотеатра Kosmos IMAX известного кинорежиссера Кристофера Нолана. Читать далее...

Названа официальная причина смерти Доренко

Журналист и главный редактор «Говорит Москва» Сергей Доренко умер в результате разрыва аорты, сообщается на сайте радиостанции в пятницу, 10 мая. Читать далее...

Учитель школы домогался учеников и изготавливал детскую порнографию

На протяжении нескольких лет ученики основной школы получали неприятные, угрожающие и содержащие сексуальный подтекст сообщения. Как оказалось, отправителем был учитель труда, который как минимум один раз вступил в половую связь с одним пострадавшим, а также занимался изготовлением детской порнографии. Читать далее...

Кровавые разборки в Таллинне: двух несовершеннолетних ранили ножом, 20-летнюю девушку избили

Как сообщает полиция, в квартире 21-летняя девушка с ножом напала на знакомых и родственников: на 17-летнюю девушку и 17-летнего юношу, а также налетела с кулаками на 20-летнюю девушку. Читать далее...

Студия Postimees: Ансип возвращается! Вице-президент Еврокомиссии ответит на вопросы в прямом эфире

Rus.Postimees продолжает цикл интервью с кандидатами в евродепутаты. Сегодня гость студии – вице-президент Еврокомиссии, первый номер Партии реформ на выборах в Европарламент Андрус Ансип. Смотрите видео!

Власти Таллинна: за посадку картошки на улице Харью собственнику участка грозит штраф

Бизнесмен Хейно Вийк десять лет ведет спор с горуправой из-за своего участка перед церковью Нигулисте. Чтобы использовать территорию целесообразно, он решил ее перепахать и посадить картошку. Читать далее...

Трамп: только глупые люди не хотят поладить с Россией и Китаем

Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что не хочет называть Россию врагом. Читать далее...

Напавшие на Индрека Таранда публично извинились перед ним

Мужчины, напавшие на политика Индрека Таранда на прошедшей в ноябре перед зданием Рийгикогу акции Эстонской консервативной народной партии (EKRE) против миграционного пакта, согласились выплатить ему компенсацию на общую сумму 2000 евро и в пятницу перед заседанием в Харьюском уездном суде извинились перед ним. Читать далее...

Эстония выдала США обвиняемых в наркопреступлениях граждан