Обезглавили и закопали: случайная находка раскрыла зверства прежних времен

Вчера археологи окончательно извлекли их наружу, потому что останки мешали рабочим провести электрический кабель. Исследователь Мартин Мальве сообщил, что, к своему большому удивлению, обнаружил, что захороненные здесь люди умерли насильственной смертью - их казнили. «У всех четырех на шеях четкие следы порезов».

Мальве рассказал, что один труп лежал по одну сторону улицы, остальные трое - вместе по другую сторону. У одного из скелетов череп лежал между ног.

«У тех, что были похоронены втроем, голова направлена на запад. Так что это христианское захоронение», - отметил исследователь.

Он не смог уточнить, когда именно казнили этих людей, но предположил, что самое раннее - во время Ливонской войны, возможно, даже после нее.

Мальве сказал, что казненных обычно хоронили либо за церковной оградой, либо на месте казни. Место захоронения находится в нескольких сотнях метров от церковной ограды. «Церковь отсюда все же видна».