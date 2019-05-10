Обезглавили и закопали: случайная находка раскрыла зверства прежних времен

В Раквере в ходе раскопок возле дома по адресу Пикк, 44, неподалеку от церкви Святой Троицы обнаружили четыре скелета, сообщает Virumaa Teataja.
Вчера археологи окончательно извлекли их наружу, потому что останки мешали рабочим провести электрический кабель. Исследователь Мартин Мальве сообщил, что, к своему большому удивлению, обнаружил, что захороненные здесь люди умерли насильственной смертью - их казнили. «У всех четырех на шеях четкие следы порезов».
Мальве рассказал, что один труп лежал по одну сторону улицы, остальные трое - вместе по другую сторону. У одного из скелетов череп лежал между ног.
«У тех, что были похоронены втроем, голова направлена на запад. Так что это христианское захоронение», - отметил исследователь.
Он не смог уточнить, когда именно казнили этих людей, но предположил, что самое раннее - во время Ливонской войны, возможно, даже после нее.
Мальве сказал, что казненных обычно хоронили либо за церковной оградой, либо на месте казни. Место захоронения находится в нескольких сотнях метров от церковной ограды. «Церковь отсюда все же видна».
По состоянию на сегодняшний день археологи нашли 61 более или менее целостный скелет на улице Пикк, в том числе 57 - у церкви Святой Троицы. Кроме того, было найдено большое количество отдельных костей. Мартин Мальве считает, что в общей сложности это не менее ста скелетов. Самые старые захоронения, по словам Мальве, восходят к 13-14 векам.